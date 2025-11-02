Dinamo București a învins-o dramatic pe CFR Cluj cu scorul de 2-1 (0-0), vineri seara, pe Arena Națională, în primul meci din etapa a 15-a a Superligii de fotbal.

CFR, la ultimul meci înaintea instalării antrenorului Daniel Pancu, a deschis scorul prin kosovarul Lindon Emerllahu (69), care s-a împiedicat efectiv în mingea centrată de Louis Munteanu.

Dinamo a reușit să revină pe final, prin golurile înscrise de două rezerve, francezul Mamoudou Karamoko (90), din pasa croatului Stipe Perica, și spaniolul Alberto Soro (90+2), la capătul unei acțiuni personale. Ibericul a marcat primul său gol în tricoul lui Dinamo.

Fostul fotbalist Eugen Trică a afirmat duminică, la Fanatik.ro, că patronul Nelu Varga s-ar fi implicat în alcătuirea echipei la meciul cu Dinamo.

„Laurențiu Rus și Hoban, ei au decis și primul 11...Sau a fost altcineva? Să existe un domnul Gigi și pe la alte echipe? De unde să știm...Eu cred că nu Rus și Hoban au făcut primul 11, ca să știți”, a spus Trică.

„Dacă Trică crede așa ceva, înseamnă că fură curent. Eu sunt departe plecat, în Africa, nici măcar nu am vorbit cu nimeni de la CFR Cluj în ziua meciului cu Dinamo sau orice legat de echipă, legat de club, jur.

Iar dacă cineva crede că eu mă ocup să pun jucători în teren, chiar avem de a face cu oameni nebuni. Nu am făcut treaba asta niciodată și nu o să o fac niciodată.

Că e vorba de Zouma, X, Y sau oricine altcineva. Eugen Trică vorbește numai tâmpenii. De unde știe el ce e în clubul ăsta? Nu are nicio treabă cu clubul ăsta. Dar de fapt Eugen Trică este un analfabet care se ruga de mine să-l angajez la club. I-am întins o mână când nu avea ce mânca și după aia voia mult mai mult decât atât.

Nu i-am mai răspuns la telefon, l-am lăsat să meargă pe drumul lui și acum aruncă numai mizerii despre mine și despre CFR Cluj. Deci ăsta este Eugen Trică, omul care se ruga să-l pun antrenor și nu am fost de acord”, a reacționat Neluțu Varga, potrivit sursei citate.

