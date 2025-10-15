Două treimi dintre români nu sunt mulțumiți de felul în care este guvernată țara. Cei mai nemulțumiți sunt votanții AUR SONDAJ

Un nou sondaj realizat de Inscop Research arată un nivel ridicat de nemulțumire față de direcția în care se îndreaptă România.

Potrivit datelor, aproape două treimi dintre români consideră că țara merge într-o direcție greșită, percepție împărtășită în special de simpatizanții AUR și PSD, de persoanele din mediul rural și de vârstnicii peste 60 de ani. Studiul evidențiază totodată o corelație între nivelul de educație și optimismul privind guvernarea, cei cu studii superioare fiind semnificativ mai încrezători decât restul populației.

Cercetarea sociologică dată publicității de Inscop Research arată că românii nu au o percepție bună despre actuala guvernare. 65.5% dintre români sunt de părere că lucrurile merg într-o direcție greșită, în timp ce doar 25% cred că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcție bună.

25% dintre români cred că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcție bună (față de 25.6% în septembrie 2025). 65.5% sunt de părere că lucrurile merg într-o direcție greșită (față de 68.6% în septembrie 2025), iar 9.5% nu știu sau nu răspund.

Cine sunt cei mai mulțumiți

Cred că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcție bună: 14% dintre votanții PSD, 54% dintre votanții PNL, 67% dintre votanții USR și 8% dintre cei ai AUR.

Ads

Dintre mulțumiți, 29% dintre bărbați și 21% dintre femei, 40% dintre tinerii cu vârsta până în 30 de ani, 26% dintre cei cu vârsta între 30 și 44 de ani, 26% dintre persoanele cu vârsta între 45 și 59 de ani, 16% dintre cei peste 60 de ani,

La același capitol al mulțumiților, 9% dintre au educație primară, 23% dintre cei cu educație medie, 51% dintre cei cu educație superioară, 36% din locuitorii din București, 34% dintre cei din urbanul cu peste 90 de mii de locuitori, 20% dintre cei din urbanul mic și 20% din rural, 37% dintre angajații la stat și 34% dintre cei care lucrează la privat.

Cine sunt cei care cred că țara merge într-o direcție greșită

Sunt de părere că țara se îndreaptă într-o direcție greșită: 75% dintre votanții PSD, 40% dintre votanții PNL, 22% dintre votanții USR și 87% dintre cei ai AUR.

Ads

Aceeași opinie o au 64% dintre bărbați și 67% dintre femei, 48% dintre tinerii cu vârsta până în 30 de ani, 65% dintre cei cu vârsta între 30 și 44 de ani, 67% dintre persoanele cu vârsta între 45 și 59 de ani, 73% dintre cei peste 60 de ani.

Dintre nemulțumiți, 81% dintre persoanele cu educație primară, 67% dintre cei cu educație medie, 40% dintre cei cu educație superioară, 56% din locuitorii din București, 53% dintre cei din urbanul cu peste 90 de mii de locuitori, 69% dintre cei din urbanul mic și 72% din rural, respectiv 50% dintre angajații la stat și 61% dintre cei care lucrează la privat.

Ads