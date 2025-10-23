România, sub "Cod roșu de explozie socială". Avertismentul lansat de un expert în sondarea populației despre cota la care au ajuns nemulțumirile românilor

Remus Ioan Ștefureac, fondator și director general al INSCOP Research, avertizează asupra unei percepții sociale extrem de negative în rândul românilor, pe care o descrie drept "Cod roșu de explozie socială".

Ștefureac a făcut publice procentajele neîncrederii românilor: 70% dintre români cred că legea NU este aplicată în mod egal pentru toți cetățenii; 75% consideră că succesul unora este rezultatul unui sistem corupt sau nedrept; 50% spun că principala problemă a României este corupția care amplifică nedreptățile din societate; 75% cred că cei care reușesc în România nu sunt neapărat cei mai capabili, ci cei mai conectați; 70% apreciază că sistemul în România este construit astfel încât să te țină pe loc; 60% simt că alții au fost ajutați pe nedrept în timp ce ei au fost ignorați; 70% spun că statul poartă o mare parte din vină pentru situația lor actuală.

"Este o percepție catastrofală, un foc imens pe care acum, în pragul iernii, se toarnă gaz cu conducta. O conductă politică pe care circulă, ceea ce românii percep ca fiind privilegii inacceptabile reprezentate sub forma locurilor de muncă la stat pentru cei cu pile și familiile lor, sub forma unor pensii și salarii supradimensionate în raport cu nivelul de toleranță al țării, sub forma aranjamentelor clientelei politice", consideră expertul.

Ștefureac mai spune că deciziile luate de CCR au o mare greutate în această atitudine a românilor.

"Nu este specializarea mea să discut despre legalitatea deciziilor CCR sau despre conținutul normelor aplicabile pentru reducerea numărului de angajați din administrație. Nu mă pricep și nu le comentez esența juridică. Bănuiesc că diverse decizii ale autorităților de drept sunt corecte legal și constituțional.

Eu ridic însă problema efectelor în societate. Iar consecințele ar putea deveni de necontrolat. O eventuală explozie socială va ridica un val uriaș de ură în populație care va fi călărit ușor de orice actor ostil ultra-radical care dorește subminarea strategică a României, distrugerea regimului democratic și chiar preluarea controlului asupra țării", arată directorul INSCOP.

Expertul trage un semnal legat de acțiunile clasei politice românești care întreține și ațâță această stare.

"Deocamdată, politicul trubadur pare ca trimite vesel soldații în garnizoană, tocmai când războiul hibrid este pe cale să devină mai dur ca niciodată. Ne poate lovi, mult mai repede decât ne închipuim, o furtună istorică din mijlocul căreia un Georgescu sau un Simion ni se vor părea simple baloane de încercare lansate de unii la ruleta rusească sau în jocul de barbut politic local.

Să dea Dumnezeu să mă înșel, furtuna detectată de instrumentele de alertă să își piardă din intensitate, iar focul să nu devină rug. Doamne ajută…", a mai transmis Ștefureac, care e de părere că alegerile de la București, care vor avea loc peste doar 45 zile, "se pot transforma dintr-un test major al rezilienței democratice în paratrăsnetul nefericit al unei furtuni violente în societate de care vor profita cei mai radicali dintre radicali."

