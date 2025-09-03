Putin și Xi vor să trăiască cel puțin 150 de ani. Discuția celor doi despre nemurire, surprinsă de camerele de supraveghere de la parada din Beijing VIDEO

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 17:28
597 citiri
Putin și Xi la parada din Beijing FOTO X/@FRANCE24

Președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping au fost surprinși în privat vorbind despre cum ar putea trăi cel puțin 150 de ani, în marja paradei masive de Ziua Victoriei din China, desfășurată la Beijing.

Conform înregistrărilor audio surprinse de camerele de supraveghere, cei doi au fost auziți reflectând asupra posibilității nemuririi prin transplanturi de organe și proceduri medicale avansate, scrie Politico.

„Înainte, oamenii rareori trăiau până la 70 de ani, dar în zilele noastre la 70 de ani ești încă un copil”, i-a spus Xi lui Putin, potrivit traducătorului în limba rusă.

„Odată cu dezvoltarea biotehnologiei, organele umane pot fi transplantate continuu, iar oamenii pot trăi din ce în ce mai tineri și chiar pot atinge nemurirea”, a răspuns Putin, conform traducerii în mandarină.

„Predicțiile sunt că, în acest secol, există și o șansă de a trăi până la 150 de ani”, a răspuns Xi.

Xi a găzduit miercuri, 3 septembrie, la Beijing, 26 de lideri mondiali, inclusiv Putin și dictatorul nord-coreean Kim Jong Un, pentru o paradă militară uriașă care a comemorat 80 de ani de la capitularea Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial și victoria Chinei asupra forțelor de ocupație.

Evenimentul a marcat prima dată când cei trei conducători - Xi, Putin și Kim - au apărut împreună în public.

China are o lungă istorie în ceea ce privește recoltarea de organe de la prizonierii executați, practică interzisă oficial în 2015. Totuși, acest lucru nu a redus această practică, guvernul apelând la minoritățile vizate pentru recoltarea de organe, inclusiv la uiguri, care se confruntă cu un genocid în partea de vest a țării.

Putin și Xi au amândoi 72 de ani.

Anul trecut, The Times a relatat că oficialii Kremlinului au îndrumat oamenii de știință să accelereze cercetările anti-îmbătrânire, concentrându-se pe degenerarea celulară, declinul cognitiv și întărirea sistemului imunitar.

#nemurire, #Putin presedinte Rusia, #Xi Jinping presedinte China, #parada beijing , #stiri internationale
