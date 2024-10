Un cetăţean rus deţinut în Finlanda a fost inculpat pentru o serie de crime de război comise în Ucraina în 2014, a anunţat Parchetul finlandez, citat de AFP.

Vojislav Torden, un lider al grupării paramilitare neonaziste „Rusich”, fusese arestat de poliţia finlandeză la aeroportul din Helsinki în iulie 2023.

În vârstă de 37 de ani potrivit media finlandeze, rusul este bănuit că a participat în toamna lui 2014 la uciderea a 22 de soldaţi ucraineni în regiunea separatistă prorusă Lugansk, din estul Ucraina, şi la „rănirea gravă” a altor patru.

Profesorul universitar finlandez Pekka Kallioniemi, care a făcut o carieră din identificarea oamenilor Kremlinului, i-a făcut portretul lui Vojislav Torden, zis și „Slavyan”.

In today's #vatniksoup, I'll introduce a Russian-Norwegian mercenary, Yan Petrovsky AKA Voislav Torden AKA "Slavyan". He's best-known as the co-founder of the Rusich Group,for committing war crimes in Ukraine, and for trying to start a normal life after in Northern Europe.

1/20 pic.twitter.com/aDupQqOgJm