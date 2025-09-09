Business Focus: Quarterly Report 9 - transmisie online

MAE transmite un avertisment pentru românii care ar vrea să ajungă în Nepal: "Evitaţi călătoriile neesenţiale!"

Autor: Mihai Diac
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 20:19
91 citiri
MAE transmite un avertisment pentru românii care ar vrea să ajungă în Nepal: "Evitaţi călătoriile neesenţiale!"
Parlamentul Nepalului, în flăcări FOTO X/@NepalsRhinoArmy

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al României îi avertizează pe cetățenii români să evite "călătoriile neesențiale" în Nepal, în contextul violențelor care se înregistrează în această mică țară din jurul vârfului Everest, violențe care au adus, practic, Nepalul în stare de război civil.

În România, la data de 9 septembrie 2025, MAE a transmis un anunț prin care a ridicat nivelul de alertă pentru Nepal la 6 din 9.

"În contextul deteriorării situației de securitate din Nepal, pe fondul protestelor violente din luna septembrie 2025, MAE recomandă cetățenilor români să evite călătoriile neesențiale în această țară. De asemenea, MAE sfătuiește cetățenii români aflați în Nepal să respecte cu strictețe restricțiile impuse de autorități, să rămână vigilenți, să evite aglomerările mari de oameni și zonele în care au loc proteste și demonstrații, să se informeze permanent din surse sigure și să își anunțe prezența la Ambasada României în India, acreditată și în Nepal", precizează MAE.

Ministerul de Externe face această precizare, legată de India, întrucât România nu are misiune diplomatică și nici oficiu consular de carieră în Nepal, iar reprezentarea diplomatică și consulară a României în Nepal este asigurată de Ambasada României în India.

Cu privire la Nepal, "precizăm că au fost impuse restricții de circulație în anumite zone și regiuni. Cursele aeriene interne și internaționale sunt suspendate pe o perioadă de timp nedeterminată. Totodată, MAE semnalează posibile perturbări ale comunicațiilor interne, ca urmare a restricțiilor impuse asupra unor platforme online", a avertizat Ministerul de Externe al României.

În ziua de 9 septembrie 2025, sute de manifestanți, care protestau împotriva corupției, au pătruns în sediul Parlamentului din Nepal și au incendiat clădirea, agravând criza care a aruncat țara în haos. Anterior, premierul guvernului de la Kathmandu, Khadga Prasad Oli, membru al Partidului Comunist, își prezentase demisia.

Soția unui fost premier, arsă de vie în casa incendiată de protestatari. Violențe extreme în Nepal FOTO
Soția unui fost premier, arsă de vie în casa incendiată de protestatari. Violențe extreme în Nepal FOTO
Sute de manifestanți nepalezi au pătruns și au incendiat marți, 9 septembrie, clădirea Parlamentului din Kathmandu, într-o escaladare a crizei care a aruncat țara în haos, în pofida...
Scandalul spionilor: Spațiul euro-atlantic, sub asalt continuu – George Rîpă: „Spionajul rusesc este la cote mai ridicate decât în perioada Războiului Rece”
Scandalul spionilor: Spațiul euro-atlantic, sub asalt continuu – George Rîpă: „Spionajul rusesc este la cote mai ridicate decât în perioada Războiului Rece”
România a devenit scena unui scandal de spionaj, după ce fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, Alexandru Bălan, a fost reținut pe...
#nepal, #everest, #Himalaya, #razboi civil , #MAE
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Donald Trump "a explodat": "Taci! Nu asculti niciodata! De-aia esti de mana a doua"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Victor Piturca a facut anuntul, la 69 de ani: "Am renuntat!". Care e ocupatia fostului selectioner: "Imi spun: 'Nu, nu, nu'"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. MAE transmite un avertisment pentru românii care ar vrea să ajungă în Nepal: "Evitaţi călătoriile neesenţiale!"
  2. "Putin este gata să invadeze şi alte ţări", avertizează din Finlanda președintele Poloniei, Karol Nawrocki
  3. Incendiu violent la Grădina Zoologică din Capitală. Focul arde pe 2.000 de metri pătrați. 11 echipaje de pompieri au fost trimise la fața locului
  4. Polonia, Cehia și România neutralizează rețeaua de spioni care acționa în sprijinul Rusiei. Diplomați expulzați din Cehia și Polonia, încă un spion arestat în Polonia
  5. Ce se întâmplă cu ancheta spionului româno-moldovean care a vândut secrete de stat serviciilor secrete din Belarus. Va fi extrădat în Moldova? Răspunsul ministrului Justiției
  6. Soția unui fost premier, arsă de vie în casa incendiată de protestatari. Violențe extreme în Nepal FOTO
  7. Un misterios post de radio din Rusia transmite din nou mesaje criptice. Ce s-a auzit
  8. Rusia reface o unitate de sabotaj subacvatic temută
  9. Românii vor spre Vest. UE, SUA și NATO, preferate în dauna Rusiei și a Chinei SONDAJ
  10. O grădiniță și-a îmbrăcat copiii în haine de Pionieri și Șoimii Patriei din perioada comunistă și le-a prezentat acestora informații despre Ceaușescu. Poliția face anchetă