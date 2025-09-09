MAE transmite un avertisment pentru românii care ar vrea să ajungă în Nepal: "Evitaţi călătoriile neesenţiale!"

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al României îi avertizează pe cetățenii români să evite "călătoriile neesențiale" în Nepal, în contextul violențelor care se înregistrează în această mică țară din jurul vârfului Everest, violențe care au adus, practic, Nepalul în stare de război civil.

În România, la data de 9 septembrie 2025, MAE a transmis un anunț prin care a ridicat nivelul de alertă pentru Nepal la 6 din 9.

"În contextul deteriorării situației de securitate din Nepal, pe fondul protestelor violente din luna septembrie 2025, MAE recomandă cetățenilor români să evite călătoriile neesențiale în această țară. De asemenea, MAE sfătuiește cetățenii români aflați în Nepal să respecte cu strictețe restricțiile impuse de autorități, să rămână vigilenți, să evite aglomerările mari de oameni și zonele în care au loc proteste și demonstrații, să se informeze permanent din surse sigure și să își anunțe prezența la Ambasada României în India, acreditată și în Nepal", precizează MAE.

Ministerul de Externe face această precizare, legată de India, întrucât România nu are misiune diplomatică și nici oficiu consular de carieră în Nepal, iar reprezentarea diplomatică și consulară a României în Nepal este asigurată de Ambasada României în India.

Cu privire la Nepal, "precizăm că au fost impuse restricții de circulație în anumite zone și regiuni. Cursele aeriene interne și internaționale sunt suspendate pe o perioadă de timp nedeterminată. Totodată, MAE semnalează posibile perturbări ale comunicațiilor interne, ca urmare a restricțiilor impuse asupra unor platforme online", a avertizat Ministerul de Externe al României.

În ziua de 9 septembrie 2025, sute de manifestanți, care protestau împotriva corupției, au pătruns în sediul Parlamentului din Nepal și au incendiat clădirea, agravând criza care a aruncat țara în haos. Anterior, premierul guvernului de la Kathmandu, Khadga Prasad Oli, membru al Partidului Comunist, își prezentase demisia.

