Soția unui fost premier, arsă de vie în casa incendiată de protestatari. Violențe extreme în Nepal FOTO

Autor: Adrian Zia
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 19:11
Parlamentul Nepalului, în flăcări FOTO X/@NepalsRhinoArmy

Sute de manifestanți nepalezi au pătruns și au incendiat marți, 9 septembrie, clădirea Parlamentului din Kathmandu, într-o escaladare a crizei care a aruncat țara în haos, în pofida demisiei anterioare a prim-ministrului, K.P. Sharma Oli, informează EFE.

În imaginile difuzate de media locale pot fi văzute coloane dense de fum negru ieșind din complexul clădirii Parlamentului, în timp ce armata, desfășurată în zonă, a rămas pasivă și nu a intervenit pentru a opri atacul sau a stinge focul.

Atacul de marți reprezintă punctul culminant a două zile de proteste masive ale tinerilor împotriva corupției și a cenzurii, proteste soldate deja cu peste 20 de morți și peste 300 de răniți în confruntările manifestanților cu forțele de poliție.

Violențele de marți s-au extins în întreaga capitală.

Reședința privată a lui Oli a fost incendiată, iar alți lideri de rang înalt, precum fostul prim-ministru Sher Bahadur Deuba, au fost răniți în urma atacurilor asupra locuințelor lor.

Această escaladare a violenței a avut loc în pofida încercărilor de soluționare a crizei pe calea politică.

Cu câteva ore mai devreme, 20 de deputați din Partidul Rastriya Swatantra (RSP) au demisionat în bloc, declarând că Parlamentul 'și-a pierdut legitimitatea' și au propus

crearea unui 'guvern civil interimar'.

În comunicatul său, RSP a cerut crearea unei comisii judiciare la nivel înalt pentru a investiga represiunea, o solicitare care se aliniază cu condamnările venite din partea Amnesty International și a ONU.

Demisia deputaților a urmat celei a prim-ministrului Oli, care a demisionat în cursul dimineții printr-o scrisoare adresată președintelui, fiind constrâns să recurgă la acest gest de gestionarea protestelor și demisia anterioară a cinci miniștri din cabinetul său.

Tot marți, Rajyalaxmi Chitrakar, soția fostului prim-ministru nepalez Jhalanath Khanal, a încetat din viață după ce a suferit arsuri grave în urma incendierii locuinței sale din Kathmandu de către manifestanți, conform informațiilor confirmate pentru EFE de surse spitalicești. Rajyalaxmi Chitrakar a decedat la spital, unde a ajuns în stare critică.

Tot marți au decedat, internați în spital, trei protestatari, numărul total al morților în aceste proteste ridicându-se la 25.

