Zeci de cadavre recuperate de autorități după ce două autobuze au căzut într-un râu. Cum au reușit să se salveze 3 pasageri VIDEO

25 de cadavre au fost recuperate, până acum, după ce două autobuze s-au prăbuşit într-un râu în urma unei alunecări de teren produse pe 12 iulie în centrul Nepalului, a declarat un oficial local luni, 22 iulie, potrivit Xinhua, în timp ce 37 de persoane sunt în continuare date dispărute.

Numărul persoanelor care călătoreau cu autobuzele a fost iniţial estimat la 65, dar a fost revizuit la 62 după verificări, scrie observatornews.ro.

"Trei pasageri au reuşit să iasă înotând din râu, iar cadavrele a 25 au fost recuperate", a indicat Indradev Yadav, şeful districtului Chitwan.

Locul în care se află celelalte persoane şi cele două autobuze este încă necunoscut, a declarat Yadav pentru Xinhua, adăugând că forţele de securitate nepaleze şi o echipă indiană formată din 12 membri continuă operaţiunea de căutare.

Nepal Bus Accident: 7 Indians Among 65 Missing As Vehicles Swept Away In Trishuli River. pic.twitter.com/nFMXHIkePJ