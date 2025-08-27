Tânărul care a agresat un livrator nepalez a fost arestat preventiv. Poliția i-a deschis dosar penal

Un tânăr a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost prins în flagrant de un polițist aflat în timpul liber, în timp ce agresa un cetățean străin, imaginile filmate de tânăr în timp ce comitea fapta fiind difuzate în mediul online.

"Ieri, 26 august, un polițist din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB) - Secția 7 Poliție, aflat în timpul liber, a surprins în flagrant un tânăr, în vârstă de 20 de ani, în timp ce agresa fizic un alt tânăr, cetățean străin. Polițistul a intervenit prompt și eficient, iar bărbatul, bănuit de comiterea faptei, care a încercat să fugă, a fost prins imediat și imobilizat de polițist", informează DGPMB.

Ulterior, la fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Secției 7, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, care i-au acordat sprijin.

Tânărul a fost condus la sediul Secției 7 Poliție, în vederea continuării cercetărilor.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 7 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Clipul video filmat cu telefonul mobil chiar de atacator, în timp ce îl agresa pe cetățeanul străin, a ajuns în posesia Poliției, iar ulterior clipul a fost postat pe Facebook de polițistul Marian Godină. În clipul video se vede cum agresorul îl lovește neprovocat pe un livrator de origine asiatică, apoi îi spune că l-a lovit pe motiv că ar fi "invadator" și că trebuie să plece din România.

