Tânărul care a agresat un livrator nepalez a fost arestat preventiv. Poliția i-a deschis dosar penal

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 27 August 2025, ora 22:55
394 citiri
Tânărul care a agresat un livrator nepalez a fost arestat preventiv. Poliția i-a deschis dosar penal
Mașini de poliție - FOTO Facebook / Poliția Română

Un tânăr a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost prins în flagrant de un polițist aflat în timpul liber, în timp ce agresa un cetățean străin, imaginile filmate de tânăr în timp ce comitea fapta fiind difuzate în mediul online.

"Ieri, 26 august, un polițist din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB) - Secția 7 Poliție, aflat în timpul liber, a surprins în flagrant un tânăr, în vârstă de 20 de ani, în timp ce agresa fizic un alt tânăr, cetățean străin. Polițistul a intervenit prompt și eficient, iar bărbatul, bănuit de comiterea faptei, care a încercat să fugă, a fost prins imediat și imobilizat de polițist", informează DGPMB.

Ulterior, la fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Secției 7, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, care i-au acordat sprijin.

Tânărul a fost condus la sediul Secției 7 Poliție, în vederea continuării cercetărilor.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 7 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Clipul video filmat cu telefonul mobil chiar de atacator, în timp ce îl agresa pe cetățeanul străin, a ajuns în posesia Poliției, iar ulterior clipul a fost postat pe Facebook de polițistul Marian Godină. În clipul video se vede cum agresorul îl lovește neprovocat pe un livrator de origine asiatică, apoi îi spune că l-a lovit pe motiv că ar fi "invadator" și că trebuie să plece din România.

Caramitru "traduce" incidentul cu livratorul nepalez: "Un analfabet fără loc de muncă - spălat pe creier de zuzuraniști - agresează un om care muncește din greu și cinstit"
Caramitru "traduce" incidentul cu livratorul nepalez: "Un analfabet fără loc de muncă - spălat pe creier de zuzuraniști - agresează un om care muncește din greu și cinstit"
Analistul economic Andrei Caramitru explică, în stilul său tranșant, cum s-a ajuns ca un livrator nepalez, aflat în timpul serviciului, să fie lovit, fără niciun motiv, de un tânăr...
Conferențiar universitar: "Pumnul primit de livratorul nepalez, pe motiv că ne invadează țara, e un pumn adresat puținelor soluții de dezvoltare pe care le are România"
Conferențiar universitar: "Pumnul primit de livratorul nepalez, pe motiv că ne invadează țara, e un pumn adresat puținelor soluții de dezvoltare pe care le are România"
România are un deficit de forță de muncă, doar pentru domeniul infrastructurii, de 400.000 de lucrători, iar în topul preferințelor patronilor se află muncitorii nepalezi, pentru că...
#nepalez, #lovire, #livrator, #livrator de mancare, #curier, #dosar penal, #arest preventiv, #Politia Capitalei , #politie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Contractul carierei: "desfiintata" pentru cum se imbraca, va prezenta in premiera o emisiune celebra
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a hotarat: pune pe masa pentru Louis Munteanu o suma fara precedent in istoria SuperLigii

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Garda Națională, mobilizată pentru curățenie și proiecte de înfrumusețare în Washington D.C.
  2. Tânărul care a agresat un livrator nepalez a fost arestat preventiv. Poliția i-a deschis dosar penal
  3. Bolojan le dă peste nas magistraților. "Justiția din România mai are de achitat niște datorii către cetățenii țării"
  4. Un român care furase bijuterii de 400.000 de dolari a fost arestat în SUA. Se afla ilegal în țară. "Fiul de 10 ani al suspectului a fost găsit purtând un Rolex furat de 40.000 de dolari"
  5. Atacatorul care a măcelărit doi copii la școala catolică din Minneapolis a fost identificat. Era un transsexual cu probleme psihice, anti-Trump și anti-religie. Reacția președintelui SUA VIDEO FOTO
  6. Un livrator nepalez, lovit cu pumnul în față de un tânăr din București, în plină stradă, pentru că ar fi "invadator". Agresorul a fost reținut de un polițist care se afla pe stradă VIDEO
  7. Descoperire macabră în Giurgiu. Un bărbat de 45 de ani și-a ținut în casă tatăl mort, timp de aproape nouă luni, doar ca să îi încaseze pensia. Cum au aflat polițiștii
  8. Ministrul Apărării compară pensia unui magistrat - 5000 de euro, cu indemnizația unui soldat care a luptat în Irak - 1000 de lei. "Situaţia pare un pic dezechilibrată"
  9. Simion îl imită din nou pe Trump. Ar vrea expulzarea a 5 pakistanezi care au vânat lebede pe Argeș. Președintele american acuza migranții din Haiti că mănâncă animale pe care le furau VIDEO
  10. Patru semne clare care îți arată că șeful tău îți poate afecta atât cariera, cât și sănătatea mintală. Cum să faci față