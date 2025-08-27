Caramitru "traduce" incidentul cu livratorul nepalez: "Un analfabet fără loc de muncă - spălat pe creier de zuzuraniști - agresează un om care muncește din greu și cinstit"

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 27 August 2025, ora 19:24
1349 citiri
Caramitru "traduce" incidentul cu livratorul nepalez: "Un analfabet fără loc de muncă - spălat pe creier de zuzuraniști - agresează un om care muncește din greu și cinstit"
Economistul Andrei Caramitru - FOTO Hepta

Analistul economic Andrei Caramitru explică, în stilul său tranșant, cum s-a ajuns ca un livrator nepalez, aflat în timpul serviciului, să fie lovit, fără niciun motiv, de un tânăr bucureștean.

"Traducere: un analfabet fără job - spălat pe creier de zuzuranisti - agresează un om care muncește din greu și cinstit - ca așa a auzit de la un bubuin din vârful ierarhiei care trăiește din taxele oamenilor", explică Andrei Caramitru într-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 27 august 2025.

Mesajul acestuia apare după ce, cu câteva ore mai devreme, polițistul Marian Godină făcuse public incidentul produs în București.

Un tânăr român a lovit cu pumnul în față, absolut neprovocat, un livrator de mâncare de origine asiatică, aflat în timpul serviciului, apoi i-a spus curierului că este un "invadator" și că trebuie să plece din România.

Agresorul și-a filmat atacul cu propriul telefon mobil, iar clipul video, obținut de poliție, a fost postat pe Facebook de agentul Marian Godină.

Tânărul agresor român a fost reținut de poliție imediat după ce l-a atacat pe nepalez. Polițistul l-a reținut pe agresor întrucât se afla întâmplător în zonă, după ce ieșise de la serviciu.

#nepalez, #livrator, #livrator de mancare, #livratori asiatici, #curier batut, #Caramitru, #lovire, #suveranisti , #politie
