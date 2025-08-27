Conferențiar universitar: "Pumnul primit de livratorul nepalez, pe motiv că ne invadează țara, e un pumn adresat puținelor soluții de dezvoltare pe care le are România"

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 27 August 2025, ora 22:33
Muncitor cu cască - FOTO Unsplash.com

România are un deficit de forță de muncă, doar pentru domeniul infrastructurii, de 400.000 de lucrători, iar în topul preferințelor patronilor se află muncitorii nepalezi, pentru că aceștia sunt, din motive religioase, "reticenți la a consuma alcool și la a fura".

În această conjunctură, "pumnul primit în față de livratorul nepalez, în această după-amiază, la București, pe motiv că ne invadează Țara e, de fapt, un pumn în față, adresat puținelor soluții de dezvoltare, în domeniul construcțiilor, pe care le are România", subliniază, într-o postare pe Facebook, Dumitru Tudor Jijie, conferențiar universitar doctor în cadrul Facultății de Economie de la Universitatea din Iași.

Dumitru Jijie explică faptul că muncitorii extracomunitari angajați în România au obiceiul, pentru a-și completa veniturile, să presteze activități complementare, cum ar fi cele de taximetrie sau curierat. "Majoritatea celor care o fac sunt de regulă sri-lankezii, care beneficiază de avantajul unei mai bune cunoașteri a limbii engleze, dar nepalezii vin și ei încet-încet, din urmă", precizează Dumitru Jijie.

Postarea acestuia, în care subliniază deficitul de forță de muncă din România și necesitatea de a primi lucrători străini, vine după incidentul șocant consemnat la București, unde un tânăr român a lovit cu pumnul în față, absolut neprovocat, un curier nepalez aflat în timpul serviciului. Românul agresor i-a spus nepalezului că este un invadator și că trebuie să plece în țara lui.

Agresorul român a fost reținut, extrem de rapid, de un polițist care ieșise de la serviciu dar se afla întâmplător în zonă. În plus, agresiunea fusese filmată, cu telefonul mobil, chiar de atacator, iar clipul video care prezenta atacul a fost postat pe Internet de cunoscutul polițist Marian Godină.

