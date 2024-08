Drama nepalezilor care s-au dus „la muncă” în Rusia. Câți bani le-a oferit Vladimir Putin să lupte în războiul din Ucraina. „Eram sigur că voi muri”

Zeci de videoclipuri arătau bărbați nepalezi care se lăudau că s-au alăturat armatei ruse au apărut pe Tiktok în vara anului 2023, pentru a-i convinge și pe alții să meargă la război.

Potrivit acestor luptători străini, condițiile de muncă erau confortabile, jobul era sigur, iar salariile erau mai mari decât cele oferite în Nepal. Pentru mulți tineri nepalezi care stăteau acasă, mutarea în Rusia părea ușoară, tot ce ar fi trebuit să facă era să ia un împrumut pentru a plăti unui intermediar, o viză și un bilet de avion, potrivit meduza.io.

Ceea ce nu realizau era că vedeau doar imagini din centrele de antrenament, unde recruții nepalezi petrec cel mult câteva săptămâni înainte de a fi trimiși în linia de foc. În ultimii doi ani, sute, poate chiar mii, de bărbați nepalezi s-au înrolat în armata rusă și cel puțin câteva zeci dintre ei au fost uciși.

Unii dintre acești bărbați erau singurii susținători financiari ai soțiilor și copiilor lor. O corespondentă a publicației Novaya Gazeta a mers în Nepal și a povestit dramele prin care trec aceste familii.

Bista Prakash a crescut în orășelul Dailekh, unde el și șase membri ai familiei trăiau dintr-un singur salariu. Ca sute de mii de nepalezi, tatăl său a fost adesea nevoit să muncească în India vecină pentru a face față cheltuielilor.

Înainte de 2023, Bista a părăsit Nepalul o singură dată, când, adolescent, și-a însoțit tatăl în India pentru a câștiga bani în plus pentru familie, lucrând la un hotel. Timp de opt luni, a câștigat 45.000 de rupii nepaleze, adică aproximativ 335 de dolari.

După ce a terminat liceul, Bista s-a înscris la facultate, sperând să devină profesor. În 2021 și-a întâlnit și soția, cu care se vedea doar de câteva ori pe lună. Femeia s-a sinucis la scurt timp.

„Inima mea a fost sfâșiată în bucăți”, spune Bista. „În următoarele câteva luni, abia am mâncat, am plâns toată ziua și nu m-am putut ridica din pat.”

În cele din urmă, unul dintre verii lui Bista i-a sugerat să meargă să studieze IT în Rusia pentru o „schimbare de peisaj”. Vărul făcuse același lucru cu ani în urmă și acum avea o carieră de succes la Yandex. Lui Bista i-a plăcut ideea, așa că a luat un împrumut cu dobândă mare de la un creditor local și a plătit unui „agent” un milion de rupii (7 500 de dolari) pentru a-l ajuta să obțină un bilet de avion și o viză turistică rusească.

Când a ajuns în Rusia, în iunie 2023, Bista a închiriat o garsonieră împreună cu alți șapte bărbați nepalezi pe care îi cunoscuse prin intermediul unui grup WhatsApp. Înainte de a se putea înscrie la cursuri de IT, universitatea i-a cerut să studieze limba rusă timp de un an. Între timp, a plănuit să își găsească un loc de muncă pentru a plăti banii împrumutați pentru a ajunge în țară. Abia după ce a ajuns acolo și-a dat seama că viza sa îi interzicea să lucreze în Rusia.

Nevăzând alte opțiuni, Bista a început să lucreze la negru într-un depozit. Cu toate acestea, după prima lună de muncă, angajatorul său a refuzat să-l plătească. La scurt timp după aceea, poliția i-a percheziționat apartamentul și i-a arestat pe el și pe colegii săi de cameră pentru că nu aveau documentele de rezidență corespunzătoare. „Eram îngroziți”, spune Bista. „Poliția ne-a tratat ca pe niște animale”.

După ce i-au forțat pe bărbați să petreacă noaptea în închisoare, poliția a cerut mită 5.000 de ruble (aproximativ 57 de dolari) de la fiecare dintre ei. Bista nu a avut de ales decât să plătească. Cam în același timp, creditorul său din Nepal a început să-l sune și să-i ceară să-și plătească datoria. Bista a început să intre în panică.

În august, Bista a observat în metrou un anunț prin care se invitau voluntari să se înroleze în armata rusă. A doua zi, a mers la un birou de înrolare, unde i s-a arătat un contract în limba rusă. A folosit Google Translate pentru a-l traduce în nepaleză și a început să citească. Dar de îndată ce a văzut suma de bani pe care ar putea să o câștige, spune el, celelalte detalii au părut irelevante.

„Oferta părea că am câștigat la loto. A fost ca un vis”, spune Bista.

Întrebat dacă și-a dat seama că serviciul în armată ar implica uciderea de oameni, Bista spune că „nu se gândea la asta din punct de vedere moral”, ci doar ca la o slujbă. „Chiar aveam nevoie de acești bani - aveam datorii de un milion de rupii”, spune el pentru Novaya Gazeta.

Întrebat ce știa despre războiul la care plănuia să se alăture, Bista spune că a crezut că „ambele părți sunt de vină” și că, deși Rusia ar fi inițiat războiul, Ucraina „omora și ea oameni” în timp ce lupta „sub ordinele SUA”. El spune că a obținut informații despre război din „media globală” și TikTok.

La stația de recrutare, lui Bista i s-a promis că va petrece aproximativ șase luni într-o tabără de antrenament înainte de a fi trimis pe front.

„Eram sigur că voi muri”

La centrul de pregătire, comandanții lui Bista vorbeau exclusiv în limba rusă, în ciuda faptului că el a trebuit să treacă un test de engleză pentru a se înrola. „Nu înțelegeam ce spuneau”, povestește el. „De fiecare dată când nu reușeam să facem ceea ce ne cereau, începeau să ne înjure”.

El credea că urma să fie plătit cu aproape 2 000 de dolari pe lună. A ajuns să lupte pe frontul din Harkov.

În septembrie 2023, Bista a fost rănit de gloanțe. „În acel moment, am crezut că mi-am pierdut picioarele și că am rămas surd: totul a devenit complet tăcut. Am crezut că am murit”, spune el.

A fost spitalizat în Belgorod și după această experiență și-a convins prietenii să nu se înroleze, deși până atunci prin videoclipurile postate pe TikTok îi încuraja și pe alții să meargă pe front.

