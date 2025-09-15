Nepotul lui Gheorghe Dincă, "Monstrul din Caracal", reținut de polițiștii din Arad. Motivul pentru care Mihai-Alexandru Dincă a ajuns în arest SURSE

Polițiștii din Arad au reținut luni, 15 septembrie, un bărbat care, după ce a furat un bagaj în gara din localitate, l-a amenințat și pe un paznic care îl oprise din fugă. După ce l-au legitimat, oamenii legii au descoperit că bărbatul era Mihai-Alexandru Dincă, nepotul lui Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal condamnat definitiv la 30 de închisoare pentru uciderea a două adolescente, au declarat surse judiciare.

Pentru a-l opri pe hoț, paznicul din gara Arad a folosit un spray lacrimogen. După aceea, el l-a predat forțelor de ordine, scrie G4Media.

Nepotul lui Dincă a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de furt și tulburarea ordinii și liniștii publice. El a fost dus în arestul Poliției Arad.

Cine este Gheorghe Dincă

Gheorghe Dincă, supranumit "Monstrul din Caracal", este bărbatul de 70 de ani acuzat și condamnat că a răpit și ucis două adolescente, Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu.

Procurorii DIICOT au susținut că, pe 14 aprilie 2019, în jurul orelor 11:30, inculpatul a luat la ocazie o tânără de 18 ani, pe Luiza Melencu.

„Ulterior, inculpatul a transportat victima cu autoturismul, la locuința sa din municipiul Caracal, județul Olt, prin răpire, contrar voinței victimei, care s-a opus și a strigat după ajutor, aceasta fiind în imposibilitate să coboare din autoturism, întrucât fusese legată de banchetă, iar portierele și geamurile nu puteau fi deschise din interior ca urmare a modificărilor aduse de inculpat”, au susținut anchetatorii.

Ads

Mai departe, inculpatul ar fi sechestrat victima și ar fi întreținut în mod repetat mai multe raporturi sexuale cu aceasta. Pe 17 aprilie, victima a fost ucisă.

Anchetatorii au stabilit că inculpatul a procedat în același fel în cazul unei alte tinere. Este vorba de Alexandra Măceșanu, de 15 ani, din Dobrosloveni, județul Olt.

„La data de 24.07.2019, în jurul orelor 10:00-10:15, în timp ce se afla pe raza comunei Dobrosloveni, județul Olt, inculpatul a observat-o pe victima M.M.A., în vârstă de 15 ani, și prin inducere în eroare, iar ulterior prin răpire și constrângere, manifestată prin violență fizică și verbală, a recrutat-o, folosind un pretext fals, în sensul că s-a oferit să o transporte cu mașina proprie, “la ocazie”, spre liceul Mihai Viteazul”, au explicat anchetatorii.

După ce le-a ucis pe cele două tinere, bărbatul le-a ars cadavrele într-un butoi metalic pe care îl deținea în curtea locuinței, au mai stabilit procurorii.

Condamnat definitiv la 30 de ani de închisoare

În septembrie 2022, inculpatul a fost condamnat la 30 de ani de închisoare pentru faptele comise. Sentința a fost dată de Tribunalul Olt.

Este pedeapsa maximă pe care o poate primi, conform legii, o persoană în vârstă de peste 65 de ani. Un al doilea inculpat din acest dosar, un presupus complice al inculpatului, a fost condamnat la șapte ani de închisoare. Sentința a fost atacată cu apel la Curtea de Apel Craiova.

Marți, 30 mai, instanța a dat o sentință definitivă în acest dosar. Judecătorii au menținut pedeapsa maximă, de 30 de închisoare, pentru Gheorghe Dincă. Celălalt inculpat a fost condamnat la 12 ani de închisoare.

Ads