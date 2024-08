”Fiecare familie are un unchi nebun”. Nepotul lui Donald Trump spune că va vota cu Kamala Harris VIDEO

Declarația lui Fred Trump III, nepotul lui Donald Trump, că intenționează să voteze cu adversara unchiului său, Kamala Harris, la alegerile prezidențiale din noiembrie, a făcut furori în SUA.

„Cred că principiile politice vin înaintea politicii și, fără îndoială, principiile lui Kamala Harris sunt cele cu care sunt de acord”, a spus nepotul lui Trump într-un interviu la emisiunea „The View”.

„Prin urmare, voi vota pentru Kamala Harris. Dacă sunt întrebat, mă voi alătura campaniei ei fără ezitare”, a adăugat el.

WOW! Fred Trump, Donald Trump’s nephew, just ENDORSED VP Kamala Harris! This is yet another member of the Trump family who is not backing Donald. Let’s listen to the people who know him best. pic.twitter.com/QzpyaF8DbH — Harry Sisson (@harryjsisson) July 30, 2024

Într-un interviu pe care l-a acordat marți pentru ABC News, Fred Trump a vorbit despre manipularea fostului președinte al SUA, „complicată și uneori crudă”.

„Fiecare familie are un unchi nebun. Și unchiul meu, Donald, este nebun. Și și-a lăsat amprenta în istoria familiei noastre”, a adăugat Fred, care este și activist pentru persoanele cu dizabilități (PWD).

Fred Trump a vorbit presei cu ocazia lansării cărții sale „All in the Family: The Trumps and How We Got This Way”, care conține dezvăluiri despre familia Trump, precum și relația sa complicată cu fostul președinte.

Printre altele, el susține că în timpul uneia dintre vizitele la Casa Albă pentru a vorbi cu Trump despre promovarea problemelor legate de copiii cu dizabilități, unchiul său l-a șocat spunând: „Acei oameni... starea lor, toate cheltuielile, poate genul ăsta de oameni ar trebui să moară”.

Fred Trump III spune că într-o convorbire telefonică pe care a avut-o cu unchiul său despre boala fiul său, William, care este cu dizabilități, răspunsul lui Trump, după o oarecare ezitare, l-a lăsat din nou fără cuvinte: „Fiul tău nu te recunoaște. Poate ar trebui să-l lași să moară și să te muți în Florida”.

Directorul de comunicații al lui Trump, Steven Cheung, a negat afirmațiile lui Fred Trump: „Aceasta este o știre complet fabricată și complet falsă de cel mai înalt nivel”, a spus el.

„Este îngrozitor că o minciună atât de dezgustătoare este vândută de mass-media. Oricine îl cunoaște pe președintele Trump știe că nu va folosi niciodată un astfel de limbaj, iar poveștile false ca acestea au fost complet dezmințite”.

Fred Trump III: “Every family has their crazy uncle. My Uncle Donald is atomic crazy." pic.twitter.com/m9cWSfmVd1 — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) July 30, 2024

