Propagandiștii din talk-show-urile rusești, care în urmă cu un an afirmau plini de siguranță că Rusia va cuceri Ucraina în 3 zile, recunosc acum că Federația Rusă este aproape învinsă, iar Putin a condus țara într-o fundătură din care nu există cale de ieșire.

Mai mult, participanții la emisiunea propagandistei Olga Skabeeva spun că până și înghețarea conflictului în forma sa actuală și oprirea ostilităților pe linia actuală a frontului vor însemna o pierdere pentru Federația Rusă.

„Asta înseamnă că, de fapt, la televiziunea de stat a Federației Ruse ei admit că acele cereri constante de armistițiu, cereri de negocieri care se aud de la Kremlin, sunt de fapt o cerere de predare”, comentează bloggerul ucrainean Denis Kazansky pe canalul său de YouTube.

„Înghețăm ostilitățile? Atunci ce se va întâmpla: nu am eliberat până la capăt niciuna dintre regiunile apărute după referendumurile care s-au desfășurat; de fapt, revizuim referendumurile, pe care le-am organizat în toamna trecută. Punem bazele unei crize de politică internă. Nici măcar nu am alungat inamicul din Donețk. Și atunci se va spune că dacă nu am putut alunga inamicul din Donețk într-un an, ei bine, ”să vă fie rușine, învinșilor”, și nimic mai mult”, a spus unul dintre experții din studioul lui Skabeeva.