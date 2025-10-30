O companie uriașă din domeniul alimentar urmează să concedieze mii de oameni la nivel global. Sunt afectați și muncitorii din România

La jumătatea lunii octombrie, Philipp Navratil, noul director general Nestle, a anunțat că intenționează să desființeze 16.000 de posturi din întreaga lume în următorii doi ani, în contextul în care grupul elvețian a anunțat o cifră de afaceri la nouă luni în scădere cu 1,9%, până la 65,9 miliarde franci (71 miliarde de euro).

Acum este anunțat că reducerile de posturi vor afecta fiecare piață regională sau locală.

"Reducerile vor fi stabilite concret după consultări locale și în baza unor analize riguroase. Mai exact, reducerea anunțată a forței de muncă va afecta fiecare piață regională sau locală într-un mod diferit. Fiecare organizație regională sau locală își va pregăti propriul plan, declinat din obiectivele trasate de grup. Ca atare, procesul fiind la stadiul de proiect, nu există încă un plan concret asociat, pentru că de acum încolo urmează să înceapă o analiză în baza criteriilor transmise de către grup", a filiala locală pentru pentru Profit.ro.

Nestle România a finalizat 2024 cu o cifră de afaceri de 1,5 miliarde de lei, în creștere cu 5% față de anul anterior. O creștere au consemnat și datoriile companiei, acestea ajungând la aproape 218 milioane lei în 2024, de la circa 180 milioane lei în 2023. În schimb, profitul net al companiei a înregistrat o scădere de 7%, de la 115,7 milioane lei în 2023 la 107,9 milioane lei anul trecut, acesta fiind și primul an de scădere a profitabilității din 2018 încoace. Numărul de angajați pe plan local a ajuns la 622.

