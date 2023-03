Cabinetul primi-ministrului israelian Benjamin Natanyahu a anunțat în seara zilei de luni, 27 martie, amânarea votării reformei judiciare, controversatul proiect care a scos sute de mii de oameni în stradă.

Proiectul ar urma să fie votat de parlament în următoarea sesiune, care începe peste o lună.

Anunțul stârnește neîncredere printre forțele democratice din Israel, mai ales după declarațiile făcute de unul dintre cei mai controversați miniștri.

Ministrul Securității, Itamar Ben-Gvir, spune că a fost de acord să amâne reformarea de către guvern a sistemului judiciar în schimbul promisiunii că proiectul de lege va fi introdus în dezbaterea parlamentară după vacanța legislativului.

„Am fost de acord să cedez dreptul de veto pentru a respinge legislația în schimbul angajamentului primului ministru Benjamin Netanyahu că legislația va fi supusă aprobării Knessetului în următoarea sesiune”, a spus el într-un comunicat.

Ben-Gvir conduce Frontul Național Evreiesc, care face parte din guvernul de coaliție de extremă dreapta al lui Netanyahu.

Presa locală anterior a raportat că Ben-Gvir ar fi amenințat că va demisiona din guvern dacă planul de reformă judiciară era oprit.

Pe de altă parte, Noa Landau, redactor-șef adjunct al ziarului israelian Haaretz, spune că amânarea votării reformei judiciare anunțată de ministrul Securității Itamar Ben-Gvir ar face parte dintr-un acord îngrijorător cu prim-ministrul israelian.

Worse & worse: Ben Gvir now says he reached a deal with Netanyahu to delay the judicial overhaul in return to the establishment of a new police force under his direct command. Ben Gvir’s private armed forces. Just what we needed… ⁦@haaretzcom⁩ https://t.co/BoLJVA14YB