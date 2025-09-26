Momentul în care diplomații părăsesc sala în timp ce premierul israelian Benjamin Netanyahu vorbea la tribuna ONU VIDEO FOTO

Autor: Adrian Zia
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 18:51
Momentul în care diplomații părăsesc sala în timp ce premierul israelian Benjamin Netanyahu vorbea la tribuna ONU VIDEO FOTO
Momentul în care diplomații părăsesc sala în timp ce premierul israelian Benjamin Netanyahu vorbea la tribuna ONU FOTO X/@Partisangirl

Zeci de diplomați au ieșit din sala de adunări a ONU în timp ce prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a urcat la tribună pentru a vorbi.

În timp ce președintele sesiunii a cerut ordine, s-au auzit huiduieli și urale în timp ce delegații ieșeau în fugă, lăsând o mulțime de locuri goale, scrie Sky News.

Netanyahu nu a părut perturbat de protestul diplomaților și și-a continuat discursul în fața scaunelor goale.

El și-a folosit discursul pentru a se adresa direct ostaticilor ținuți în Gaza și răpitorilor lor.

El a spus că au fost instalate difuzoare în tot teritoriul și a spus că spionii israelieni au spart telefoanele mobile din Gaza, astfel încât acestea să-i transmită vocea.

Ostaticilor le-a spus: „Nu v-am uitat... nu vom ezita, nu ne vom odihni până nu vă vom aduce pe toți acasă.”

Conducătorilor Hamas le-a spus: „Depuneți armele... eliberați ostaticii acum. Dacă faceți asta, veți trăi; dacă nu, Israelul vă va vâna.”

A atacat „acuzația falsă de genocid” și a spus: „Dacă Hamas acceptă cerințele, războiul s-ar putea termina.”

Netanyahu a ținut în mână o hartă a regiunii și a tăiat diversele amenințări pe care le-a spus că au fost eliminate, cum ar fi Hezbollah și capacitățile nucleare ale Iranului.

„Israelul și-a revenit după cea mai întunecată zi a sa pentru a oferi una dintre cele mai uimitoare reveniri militare din istorie,” a spus el.

#Netanyahu Israel, #Adunarea Generala ONU, #diplomati ies sala , #stiri internationale
