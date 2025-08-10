Proteste uriașe împotriva lui Netanyahu. Peste 100.000 de israelieni au ieșit în stradă pentru a se opune ocupării totale a Fâșiei Gaza FOTO VIDEO

Peste 100.000 de persoane au mărșăluit sâmbătă seara, 9 august, pe străzile din Tel Aviv pentru a se opune planului guvernului condus de Benjamin Netanyahu de a extinde operațiunile militare în Fâșia Gaza, au transmis organizatorii manifestației. Protestul a venit la o zi după anunțul oficial că cabinetul de securitate a decis să ocupe orașul Gaza, măsură criticată pe plan intern și internațional și avertizată de conducerea militară că ar putea pune în pericol viața unor ostatici.

Mulțimea a cerut încetarea imediată a campaniei militare și eliberarea tuturor ostaticilor reținuți în Gaza. Printre participanți s-au numărat rude ale persoanelor răpite: Lishay Miran Lavi, soția ostaticului Omri Miran, le-a cerut manifestanților și lumii să facă presiune pentru un final al ostilităților, adresând un apel direct fostului președinte american Donald Trump pentru a interveni în vederea opririi războiului, scriu Știrile PRO TV.

Nearly 100,000 PROTESTING in Israel right now They want Netanyahu to END war in Gaza And make a deal to FREE the hostages pic.twitter.com/cZXEmiUGm5 — Uncensored News (@Uncensorednewsw) August 9, 2025

Sondajele de opinie citate la fața locului arată, potrivit organizatorilor, că majoritatea covârșitoare a cetățenilor israelieni susține un armistițiu imediat pentru a facilita eliberarea celor aproximativ 50 de ostatici care, conform autorităților, mai sunt deținuți de militantele din Gaza; oficialii israelieni estimează că în jur de 20 dintre aceștia ar mai fi în viață.

Protestatarii au fluturat drapele israeliene, au purtat panouri cu chipurile ostaticilor și au afișat mesaje critice la adresa guvernului. Unii au purtat și imagini ale copiilor uciși în Gaza în urma operațiunilor militare. Participanții la miting au readus în discurs și cazul încercărilor diplomatice: majoritatea ostaticilor eliberați până acum au fost eliberați în urma negocierilor, iar tentativele de a obține un armistițiu mai amplu care ar fi permis predarea unor prizonieri au eșuat în luna iulie.

🇮🇱 Thousands of people have come out to protest in Tel Aviv and other Israeli cities against the backdrop of the Israeli Prime Minister's decision to establish control over the entire Gaza Strip, the Times of Israel newspaper reports. pic.twitter.com/xBbOsIUoq0 — Маrina Wolf (@volkova_ma57183) August 10, 2025

Critici la adresa deciziei guvernamentale au venit atât din partea unor segmente ale societății israeliene, cât și din partea unor parteneri externi, inclusiv aliați europeni. Anunțul serviciilor executive cu privire la extinderea operațiunilor a fost însoțit de avertismente din partea armatei că un raid sau o ocupație extinsă ar putea pune în pericol ostaticii rămași în Fâșia Gaza. Cabinetul în plen este așteptat să aprobe, cel târziu duminică, decizia luată anterior de cabinetul de securitate.

Pe fundalul protestelor, figuri ale coaliției de guvernare au continuat să militeze pentru măsuri mai dure. Ministrul de extremă dreapta Bezalel Smotrich a emis un comunicat în care critică ritmul acțiunilor executivului și pledează pentru anexarea unor părți extinse din Gaza. Într-un interviu anterior difuzat de Fox News, premierul Netanyahu a afirmat că armata intenționează să preia controlul asupra întregii Fâșii Gaza, precizând însă că Israelul nu vrea să păstreze teritoriul pe termen lung. Anunțul oficial al cabinetului, difuzat vineri dimineața, menționa expres intenția de a cuceri orașul Gaza, fără a clarifica dacă operațiunile urmau să acopere întreaga enclavă.

De la declanșarea războiului, pe 7 octombrie 2023, când atacul Hamas a făcut aproximativ 1.200 de victime, majoritatea cetățeni israelieni, iar 251 de persoane au fost duse în Gaza, bilanțurile umanitare s-au adâncit: potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, peste 61.000 de palestinieni au fost uciși de la începutul conflictului, iar doar în ultimele 24 de ore au fost raportate cel puțin 39 de decese, conform aceleași surse. De partea israeliană, în cadrul operațiunilor din Gaza au fost uciși peste 400 de militari.

La manifestație au luat cuvânt și cetățeni simpli: Rami Dar, un pensionar de 69 de ani venit din suburbii, a acuzat guvernul de „fanatism” și a cerut intervenția externă pentru a obține un acord de eliberare a ostaticilor; Yana, 45 de ani, prezentă cu familia, a declarat că, după doi ani de conflict, nu vede progrese care să justifice pierderile de vieți omenești. Tal, un profesor de liceu de 55 de ani, a avertizat în fața reporterilor că o extindere a conflictului „va conduce la moartea soldaților și a ostaticilor” și a spus că „trebuie pus capăt războiului, armata să se retragă — nu avem ce căuta acolo”.

Primăria Tel Aviv și organizatorii au anunțat deja noi acțiuni civice dacă planurile de escaladare vor fi puse în aplicare.

