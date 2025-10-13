Trump i-a cerut președintelui Isaac Herzog să-l grațieze pe Netanyahu, acuzat de corupție. Gafa liderului SUA în plenul Parlamentului Israelului VIDEO

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, care a ținut un discurs în Parlamentul israelian (Knesset), a folosit acest prilej pentru a-i adresa președintelui Israelului o cerere de a-l grația pe premierul Benjamin Netanyahu, care este acuzat de corupţie.

Jurnaliștii de la The Associated Press şi AFP, care transmit această informație, susțin că o asemenea cerere, venită din partea președintelui SUA, ar putea fi interpretată drept un amestec în treburile interne ale Israelului.

Cererea publică a lui Trump cu privire la grațierea lui Netanyahu a părut surprinzătoare.

”Am o idee, domnule preşedinte (Isaac Herzog), de ce să nu-l graţiaţi? Acest pasaj nu era prevăzut în discurs (...). Dar îmi place acest domn”, a declarat, aparent în glumă, în discursul său, Donald Trump, referindu-se la Netanyahu.

Mai mult, președintele SUA i-a greșit funcția premierului Netanyahu, numindu-l "unul dintre cei mai mari preşedinţi".

”Chiar dacă ne place sau nu, acesta a fost unul dintre cei mai mari preşedinţi pe timp de război. Iar trabucurile şi şampania, cui naiba îi pasă de asta?”, a susținut liderul de la Casa Albă.

”Eşti un om foarte popular”, a declarat Donald Trump, adresându-i-se premierului israelian, Benjamin Netanyahu. ”Ştii de ce? Pentru că ştii cum să câştigi”, a adăugat Trump.

Publicația The Times of Israel semnalează că aceasta nu este prima cerere a lui Trump de a se pune capăt acuzațiilor din Israel împotriva lui Netanyahu. Acum câteva luni, liderul de la Casa Albă avusese o postare pe rețeaua Truth Social în care susținea că statul israelian "continuă o ridicolă vânătoare de vrăjitoare împotriva marelui său prim-ministru din timp de război".

Benjamin Netanyahu a devenit primul şef de Guvern din istoria Israelului care este inculpat, pe timpul mandatului, de fraudă, încălcarea încrederii şi acceptare de mită în trei dosare, după ani de anchetă, în urma cărora premierul a fost acuzat că ar fi făcut favoruri unor susţinători politici bogaţi.

During his speech at the Knesset, Trump urged Israel’s president to pardon Netanyahu, who is currently on trial for corruption: “Why don’t you give him a pardon? Give him a pardon… cigars and champagne, who the hell cares about that?” pic.twitter.com/SDS2uCadsv — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) October 13, 2025

