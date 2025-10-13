Trump i-a cerut președintelui Isaac Herzog să-l grațieze pe Netanyahu, acuzat de corupție. Gafa liderului SUA în plenul Parlamentului Israelului VIDEO

Autor: Mihai Diac
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 18:10
862 citiri
Trump i-a cerut președintelui Isaac Herzog să-l grațieze pe Netanyahu, acuzat de corupție. Gafa liderului SUA în plenul Parlamentului Israelului VIDEO
Premierul Netanyahu și președintele Trump - Foto captură video X - ABC News

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, care a ținut un discurs în Parlamentul israelian (Knesset), a folosit acest prilej pentru a-i adresa președintelui Israelului o cerere de a-l grația pe premierul Benjamin Netanyahu, care este acuzat de corupţie.

Jurnaliștii de la The Associated Press şi AFP, care transmit această informație, susțin că o asemenea cerere, venită din partea președintelui SUA, ar putea fi interpretată drept un amestec în treburile interne ale Israelului.

Cererea publică a lui Trump cu privire la grațierea lui Netanyahu a părut surprinzătoare.

”Am o idee, domnule preşedinte (Isaac Herzog), de ce să nu-l graţiaţi? Acest pasaj nu era prevăzut în discurs (...). Dar îmi place acest domn”, a declarat, aparent în glumă, în discursul său, Donald Trump, referindu-se la Netanyahu.

Mai mult, președintele SUA i-a greșit funcția premierului Netanyahu, numindu-l "unul dintre cei mai mari preşedinţi".

”Chiar dacă ne place sau nu, acesta a fost unul dintre cei mai mari preşedinţi pe timp de război. Iar trabucurile şi şampania, cui naiba îi pasă de asta?”, a susținut liderul de la Casa Albă.

”Eşti un om foarte popular”, a declarat Donald Trump, adresându-i-se premierului israelian, Benjamin Netanyahu. ”Ştii de ce? Pentru că ştii cum să câştigi”, a adăugat Trump.

Publicația The Times of Israel semnalează că aceasta nu este prima cerere a lui Trump de a se pune capăt acuzațiilor din Israel împotriva lui Netanyahu. Acum câteva luni, liderul de la Casa Albă avusese o postare pe rețeaua Truth Social în care susținea că statul israelian "continuă o ridicolă vânătoare de vrăjitoare împotriva marelui său prim-ministru din timp de război".

Benjamin Netanyahu a devenit primul şef de Guvern din istoria Israelului care este inculpat, pe timpul mandatului, de fraudă, încălcarea încrederii şi acceptare de mită în trei dosare, după ani de anchetă, în urma cărora premierul a fost acuzat că ar fi făcut favoruri unor susţinători politici bogaţi.

Un fost ministru al Justiției avertizează: ”Nu mai vedem trimiteri în judecată pentru fapte de corupție, vedem o avalanșă de decizii în favoarea infractorilor”
Un fost ministru al Justiției avertizează: ”Nu mai vedem trimiteri în judecată pentru fapte de corupție, vedem o avalanșă de decizii în favoarea infractorilor”
Scăderea pedepsei fostului primar Sorin Oprescu cu un an de închisoare este doar cea mai recentă dintr-o avalanșă de decizii în favoarea infractorilor, avertizează deputatul USR Stelian Ion,...
Administrația Trump, acuzată că ar fi oferit Qatarului o bază militară pe teritoriul SUA. Ce răspunde Pentagonul
Administrația Trump, acuzată că ar fi oferit Qatarului o bază militară pe teritoriul SUA. Ce răspunde Pentagonul
Activista de extremă dreapta Laura Loomer a criticat vineri, 10 octombrie, administraţia preşedintelui Donald Trump pentru aprofundarea relaţiilor de apărare cu Qatarul şi a făcut acuzaţii...
#netanyahu trump, #Isaac Herzog, #SUA Israel, #coruptie, #Netanyahu coruptie proces Israel, #razboi orientul mijlociu , #Israel
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Rezerva neutilizata la Romania - Austria, Florin Tanase a rupt tacerea: "Nu e posibil asa ceva"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
O vedeta a vrut sa treaca granita in Serbia, dar a ramas "blocata": "Au emis mandat de arestare pe numele meu"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Generalul Cătălin Zisu, fără succes la Curtea de Apel Bucureşti. Rămâne sub control judiciar. Decizia magistraţilor este definitivă
  2. Germania promite țării noastre sprijin împotriva Rusiei. "Suntem clar hotărâți să protejăm și să apărăm Europa împreună cu România"
  3. Zelenski, scădere abruptă în preferințele ucrainenilor. Câți îl mai vor la conducerea Ucrainei după război SONDAJ
  4. Trump i-a cerut președintelui Isaac Herzog să-l grațieze pe Netanyahu, acuzat de corupție. Gafa liderului SUA în plenul Parlamentului Israelului VIDEO
  5. Fostul ministru PSD Nicolae Bănicioiu, achitat de Înalta Curte pentru trafic de influență. A scăpat și de confiscarea a 1,3 milioane de lei
  6. Rușii, ironizați de șeful NATO în legătură cu submarinul "stricat" din largul coastelor Franței. Reacția Moscovei
  7. Tragedie pe șoseaua Berceni, în Capitală. O mamă și copilul ei de 2 ani aflat în cărucior, spulberați de un șofer de 20 de ani. Femeia a murit
  8. Avertisment serios din partea șefului serviciilor secrete germane. Rusia e pregătită să atace direct NATO înainte de 2029
  9. Moscova anunță un nou nume pe lista persoanelor date în urmărire: Dizidentul Vladimir Kara-Murza, eliberat în schimbul de prizonieri Rusia - Occident
  10. Australia își deschide reprezentanță diplomatică în România. Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu s-au întâlnit cu șeful Camerei Reprezentanților de la Canberra