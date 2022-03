Cum arată lista favoritelor la câștigarea Champions League după stabilirea meciurilor din sferturile de finală

Meciurile din sferturile de finală ale Champions League se vor disputa în luna aprilie, iar capul de afiș este duelul dintre Chelsea și Real Madrid. Totuși, favorită la câștiga-rea competiției este Manchester City.

Iată cum arată programul meciurilor din sferturile de finală:

Chelsea - Real Madrid (se joacă pe 6 aprilie la Londra și pe 12 aprilie la Madrid)

Manchester City - Atletico Madrid (se joacă pe 5 aprilie la Manchester și pe 13 aprilie la Madrid)

Villarreal - Bayern Munchen (se joacă pe 6 aprilie la Villarreal și pe 12 aprilie la Munchen)

Benfica - Liverpool (se joacă pe 5 aprilie la Lisabona și pe 13 aprilie la Liverpool).

*toate partidele se vor disputa de la ora 22:00

Cum arată lista favoritelor: Manchester City este principala favorită la câștigarea Champions League, având cota 2.85 în secțiunea pariuri fotbal de pe NetBet. Ea es-te urmată de Liverpool (cota 3.00), Bayern Munchen (cota 4.00), Chelsea (cota 11.00), Real Madrid (cota 15.00), Atletico Madrid (cota 26.00), Villarreal (cota 81.00) și Benfica (cota 101.00). Cotele sunt disponibile la NetBet, operator de jocuri de noroc care deține și unul dintre cele mai apreciate cazinouri online din țara noas-tră, cu peste 2.000 de jocuri disponibile.

Prezentarea principalelor favorite:

1. Manchester City - Trupa lui Guardiola are cota 1.18 să o elimine pe Atletico Ma-drid, în timp ce echipa lui Simeone are cota 3.75. City a avut un traseu lin până în sferturile de finală și nu a avut emoții nici în faza grupelor, nici în confruntarea cu Sporting Lisabona, pe care a tranșat-o încă din meciul tur. Atletico Madrid a elimi-nat-o, în schimb, pe Manchester United, dar rămâne de văzut dacă va putea repeta o asemenea ispravă.

2. FC Liverpool - Echipa lui Jurgen Klopp a defilat în faza grupelor și nu a avut pro-bleme nici cu Inter Milano în optimile de finală. Are două meciuri aparent facile cu Benfica Lisabona, echipă care a eliminat-o pe Ajax Amsterdam. Liverpool are cota 1.05 să se califice în semifinale, în timp ce Benfica are cota 6.00.

3. Bayern Munchen - După remiza din tur de pe terenul lui Salzburg, Bayern și-a arătat forța în retur și a ajuns astfel în sferturile de finală. O va întâlni pe Villarreal, una dintre surprizele acestei competiții. Totuși, bavarezii sunt favoriți de departe la calificare, având cota 1.12 să ajungă în semifinale. În schimb, Villarreal are cota 4.60.

4. Chelsea - Câștigătoarea Champions League din 2021 nu a avut noroc la tragerea la sorți și se va duela cu Real Madrid în sferturile de finală. Se anunță un duel echili-brat, în care Real Madrid, echipă care tocmai a fost zdrobită de FC Barcelona în El Clasico, este considerată ușor favorită. Real Madrid are cota 1.74 la calificarea în semifinale, în timp ce Chelsea are cota 1.86.

5. Real Madrid - Gruparea lui Carlo Ancelotti conduce în clasamentul din La Liga, dar moralul jucătorilor este cu siguranță afectat după eșecul cu 4-0 din meciul cu FC Barcelona. Un eventual succes contra lui Chelsea ar reprezenta cu siguranță o moda-litate de revanșă în fața fanilor. Echipa a fost eliminată însă anul trecut în semifinale-le Champions League tot de Chelsea, astfel că are de luat o revanșă în plus. Real Ma-drid a câștigat Champions League ultima dată în 2018, după o finală cu Liverpool.

Programul semifinalelor este următorul:

Semifinala #1: Manchester City / Atletico Madrid vs. Chelsea / Real Madrid

Semifinala #2: Benfica / Liverpool vs. Villarreal / Bayern Munchen

Câștigătoarea semifinalei #2 va purta eticheta de „gazdă” în finala competiției.

