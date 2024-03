Care este cel mai bine plătit actor de la Hollywood. A dat lovitura pe Netflix

Succesul lui Adam Sandler pe Netflix, după ce a jucat şi produs ei filme pentru streamer în 2023 l-a transformat în cel mai bine plătit actor de la Hollywood. Câştigurile sale s-au ridicat la 73 de milioane de dolari (57 de milioane de lire sterline), potrivit revistei Forbes.

Acest lucru l-a plasat înaintea vedetei "Barbie" Margot Robbie, care, la 33 de ani, este cea mai tânără persoană din top 10.

Ea a fost, de asemenea, producător la "Barbie", care a fost cel mai mare succes de box office din 2023, şi la succesul cult "Saltburn".

Tom Cruise ocupă locul al treilea pe lista Forbes, Ryan Gosling, colegul lui Robbie din "Barbie", Ryan Gosling este pe locul al patrulea, alături de Matt Damon, iar Jennifer Aniston, colega lui Sandler din "Murder Mystery", ocupă locul al şaselea. Sandler şi Aniston joacă rolul unor detectivi particulari soţ şi soţie nefericiţi în seria de filme.

"Murder Mystery 2" a fost al cincilea cel mai vizionat film de Netflix anul trecut, cu 173 de milioane de ore de vizionare.

Filmul nu a avut niciodată şanse la Oscar şi a fost criticat de unii critici - The Observer l-a numit "o comedie grosolană", iar CNN a spus că cel mai bun lucru la el "este că este din fericire scurt".

Cu toate acestea, alţi critici au fost plăcut surprinşi. Los Angeles Times a recunoscut că vedetele sale "sunt mai bune decât trebuie să fie", în timp ce Vulture a întrebat: "Cum îndrăzneşte Murder Mystery 2 să fie atât de bun?"

Anul trecut, Sandler a scris, produs şi a dat voce animaţiei "Leo"; şi apărând şi producând comedia "You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah" pentru Netflix.

Anul acesta, a jucat deja în drama ştiinţifico-fantastică "Spaceman" - tot pentru Netflix.

Câştigurile sale au fost sporite de 44 de show-uri de stand-up comedy anul trecut, potrivit Forbes.

Este pentru prima dată când Sandler se află în fruntea listei revistei din 2002.

Tyler Perry a fost cel mai bine plătit în 2022, iar Dwayne Johnson a fost în top în cei trei ani anteriori. Dar niciuna dintre cele două vedete nu se află în cel mai recent top 10.

Topul Forbes al celor mai bine plătiţi 10 actori de la Hollywood în 2023:

1. Adam Sandler - 73 milioane de dolari

2. Margot Robbie - 59 milioane de dolari

3. Tom Cruise - 45 milioane de dolari

4. Ryan Gosling - 43 milioane de dolari

4. Matt Damon - 43 milioane de dolari

6. Jennifer Aniston - 42 milioane de dolari

7. Leonardo DiCaprio - 41 milioane de dolari

7. Jason Statham - 41 milioane de dolari

9. Ben Affleck - 38 milioane de dolari

10. Denzel Washington - 24 milioane de dolari.

