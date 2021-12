Reacții furtunoase stârnite de filmul ”Don’t Look Up”: Casa Albă, în timpul administrației Trump, mioapă la amenințările apocaliptice VIDEO

Filmul ”Don’t Look Up” lansat pe Netflix, în 24 decembrie 2021, a provocat reacții furtunoase din partea presei din Statele Unite, care a fost caracterizat ca o satiră la adresa Casei Albe din mandatul lui Donald Trump.

Pelicula, în care au strălucit Leonardo DiCaprio și Jennifer Lawrence vrea să atragă atenția lumii asupra nepăsării politicienilor în cazul unor amenințări reale ce pun în pericol Pământul.

”Don’t Look Up”, într-o mare tradiție a filmelor SF, pelicula ”folosește un cadru ce cuprinde un dezastru natural apocaliptic, ca o metaforă pentru o criză bazată pe realitate, cu o cometă uriașă, care se îndreaptă spre Pământ, ca un surogat al indiferenței față de schimbările climatice”, potrivit CNN.

În principiu, regizorul Adam McKay oferă un scenariu forate clar despre starea disfuncțională a politicii și a mass-media din prezent, în care toată lumea este atât de mioapă încât nu se poate concentra asupra unei amenițări reale existențialiste.

Titlul filmului ”Don’t Look Up” (”Nu vă uitați în sus”) reflectă punctul final inevitabil al acestui eveniment catastrofal, cu o abordare în care cei care ne conduc bagă capul ”în nisip”, făcând fără să vrea jocul unei ”Apocalipse” predestinate.

”Întreaga administrație de la Casa Albă este prezentată în film, ca o bandă de politicieni subcalificați, hiperconservatori. La cel mai de bază nivel, aceasta reflectă administrația Trump”, scrie Inverse.

Conducătorii râd de o criză și ignoră avertizările științei, văzând în față doar cifrele mari și strălucitoare ale sondajelor de opinie. Ei, împreună cu țara, ilustrează și populația postmodernă desensibilizează, prin care starea de distrugere a planetei, fie prin încălzire globală, dezastre naturale sau războaie, face, ca cea mai presantă urgență să fie tratată doar ca o altă plimbare, într-un peisaj familiar al iadului.

Și Los Angeles Times comentează filmul ”Don’t Look Up” de pe Netflix, ca fiind ”inspirat din discursurile de campanie a lui Bernie Sanders, candidat la președenția SUA din anul 2020.

Filmul a stârnit reacții diverse și printre spectatorii din Romania. Netflix Romania a postat pe Facebook următorul mesaj: ”Ne cerem scuze pentru discuțiile iscate la mesele de Crăciun referitoare la ”Don’t Look Up”. Răspunsul corect la întrebarea “Dacă Don’t Look Up e un film bun sau prost?” este DA”.

Intriga peliculei este iscată de faptul că o cometă va lovi Pământul producând Apocalipsa, eveniment ignorat de clasa politică, dar și, în parte, de publicul larg. Ratingul filmului ”Don’t Look Up” este de 7.3/10 pe IMDb, 55% pe Rotten Tomatoes, 5/5 pe Common Sense.

