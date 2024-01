Filmul inspirat după o tragedie marcată de canibalism intră astăzi pe Netflix

„Society of the Snow”, un film inspirat după unul dintre cele mai cutremurătoare incidente aviatice din istorie, intră astăzi pe Netflix.

În 1972, zborul 571 al Forţelor Aeriene din Uruguay, închiriat pentru a transporta o echipă de rugby în Chile, se prăbuşeşte pe un gheţar din inima Anzilor. Doar 29 dintre cei 45 de pasageri au supravieţuit accidentului catastrofal. Regăsindu-se într-unul dintre cele mai dure medii din lume, ei se văd nevoiţi să recurgă la măsuri extreme pentru a supravieţui.

În cartea sa, „I Had to Survive: How a Plane Crash in the Andes Inspired My Calling to Save Lives”, Robert Canessa, unul dintre supraviețuitori, a vorbit despre decizia cruntă pe care a trebuit să o ia la doar 19 ani, aceea de a recurge la canibalism.

El a povestit că el și alți supraviețuitori tăiau carnea de pe cadavre „în mijlocul multor chinuri și frământări sufletești", în timp ce speranțele lor de a fi salvați se micșorau drastic.

„Am pus deoparte fâșiile subțiri de carne înghețată pe o bucată de tablă. Fiecare dintre noi și-a consumat în cele din urmă bucata când a putut suporta”, a scris el.

Canessa, care acum are 70 de ani, este un cardiolog pediatru uruguayan care ia parte la reuniunile anuale cu alți supraviețuitori ai accidentului și cu familiile acestora.

Recent, el a vorbit în cadrul emisiunii Today Show despre hotărârea de a se hrăni cu alți oameni: „M-am gândit că, dacă voi muri, voi fi mândru că trupul meu va fi de folos altcuiva".

Regizat de J.A. Bayona, filmul îi are în distribuţie pe: Enzo Vogrincic, Matías Recalt, Agustín Pardella, Esteban Bigliardi, Diego Vegezzi, Fernando Contigiani García, Esteban Kukuriczka, Rafael Federman, Francisco Romero, Valentino Alonso, Tomás Wolf, Agustín Della Corte, Felipe Otaño, Andy Pruss, Blas Polidori, Felipe Ramusio.

