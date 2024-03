Cel mai așteptat film al primăverii intră pe Netflix. Pelicula e o poveste reală palpitantă

Scoop", cu Billie Piper, Gillian Anderson, Rufus Sewell în rolurile principale, despre apariţia prinţului Andrew la BBC Newsnight, va avea premiera în 5 aprilie, pe Netflix.

Bazat pe cartea de memorii "Scoops: The BBC's Most Shocking Interviews from Prince Andrew to Steven Seagal", filmul este regizat de Philip Martin şi scris de Radford Neville pentru The Lighthouse Film & Television. Producătorii executivi sunt Sanjay Singhal pentru Voltage TV & Sam McAlister.

Din distribuţie mai fac parte Keeley Hawes şi Romola Garai.

Inspirat de evenimente reale, filmul SCOOP este o relatare din interior a activităţii jurnalistice tenace, care a dus la obţinerea unui interviu cutremurător – infama apariţie a prinţului Andrew la BBC Newsnight. De la tensiunea negocierilor cu Palatul Buckingham ale producătorului Sam McAlister şi până la confruntarea foarte precisă a lui Emily Maitlis cu prinţul, "Scoop" ne poartă prin această poveste alături de femeile care nu s-au dat în lături de la nimic pentru a o dezvălui.

