Netflix anunță lansarea „Frankenstein” în noiembrie, regizat de Guillermo del Toro și cu Jacob Elordi în distribuție

„Frankenstein”, în regia lui Guillermo del Toro, cu Jacob Elordi în rolul creaturii, va putea fi văzut pe Netflix din noiembrie.

Regizorul premiat cu Oscar Guillermo del Toro („Pinocchio”, „Cabinet of Curiosities”, „The Shape of Water”) adaptează povestea clasică a lui Mary Shelley despre Victor Frankenstein, un om de ştiinţă genial, dar egoist, care aduce la viaţă o creatură într-un experiment monstruos care duce în cele din urmă la distrugerea atât a creatorului, cât şi a creaţiei sale tragice.

Del Toro lucrează la filmul despre Frankenstein de mai bine de un deceniu.

„Romanul meu preferat din lume este Frankenstein”, a declarat el pentru Collider în 2010. „Îl voi cita greşit îngrozitor, dar monstrul spune: 'Am atâta dragoste în mine, mai multă decât vă puteţi imagina. Dar, dacă nu o pot provoca, voi provoca frica'.

În distribuţie: Oscar Isaac („Ex Machina”, „Inside Llewyn Davis”), Jacob Elordi („Saltburn”, „Priscilla”) şi Mia Goth („X”, „Emma”).

Acestui trio i se alătură Felix Kammerer („All Quiet on the Western Front”), Lars Mikkelsen („The Witcher”, „Ahsoka”), David Bradley („Pinocchio” de Guillermo del Toro, filmele „Harry Potter”), Christian Convery („Sweet Tooth”), cu Charles Dance („Game of Thrones”, „Mank”) şi Christoph Waltz („Inglourious Basterds”, „Django Unchained”).

