Noutățile lunii noiembrie pe Netflix România: Sezonul 5 din „Stranger Things”, „Frankenstein” și documentarul „Being Eddie”

Netflix a programat, în noiembrie, al cincilea sezon din "Stranger Things", care ne transpune înapoi în Hawkins, unde Eleven este urmărită, iar Vecna este de negăsit, oraşul se află în carantină militară şi eroii noştri trebuie să salveze situaţia; filmul "Frankenstein", în regia premiatului Guillermo del Toro, o ecranizare a romanului celebru scris de Mary Shelley, cu Oscar Isaac, Jacob Elordi şi Mia Goth în rolurile principale; "Death by Lightning", o serie de la producătorii "3 Body Problem" şi "Game of Thrones", care urmăreşte asasinarea celui de-al 20-lea preşedinte al Statelor Unite, James Garfield.

Luna aceasta, abonaţii vor vedea sezonul 2 din "A Man on the Inside", unde Ted Danson se întoarce în rolul simpaticului Charles, de această dată într-un campus universitar; documentarul "Being Eddie", care pătrunde în intimitatea îndrăgitului actor Eddie Murphy şi vine cu dezvăluiri prezentate cu sinceritate şi umor; meciul de box Jake Paul vs. Tank Davis, în direct din Miami; primul volum al seriei pentru copii şi familie "Sesame Street", o reinterpretare a clasicei poveşti ce aduce înapoi personajele mult iubite ale copilăriei.

De asemenea, vor fi disponibile seriile "Bourne", "Transformers" şi "The Hangover", alături de sezoanele 2-4 din "Lia - Soţia Soţului Meu".

Titlurile lunii

"Death by lightning", din 6 noiembrie

"Death by Lightning" este un serial dramatic care dă viaţă adevăratei şi incredibilei poveşti a lui James Garfield, cel de-al 20-lea preşedinte al Statelor Unite, ajuns în funcţie după multe ezitări, şi a celui mai mare admirator al său, Charles Guiteau, bărbatul care îl va asasina.

Distribuţie: Andrew Hefler, Christine Grace Szarko, Betty Gilpin, Michael Shannon, Matthew Macfadyen, Nick Offerman, Laura Marcus, Ralph Berkin, Jack Alldridge, Anders Olof Grundberg, David Nykl, Michael Carter, Dylan Hughes, Nick Wittman, Roderick Hill, Jim High, Jeremy Wheeler, Sam Bell şi Alex Montyro.

"Frankenstein", din 7 noiembrie

Regizorul premiat cu Oscar, Guillermo del Toro, adaptează povestea clasică a lui Mary Shelley despre Victor Frankenstein, un om de ştiinţă genial, dar egocentric, care aduce la viaţă o creatură într-un experiment monstruos ce duce în cele din urmă la distrugerea atât a creatorului, cât şi a creaţiei sale tragice.

Guillermo del Toro este regizor şi scenarist, iar în distribuţie sunt: Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Felix Kammerer, David Bradley, Lars Mikkelsen, Christian Convery, cu Charles Dance şi Christoph Waltzaw.

"Stranger Things 5": Volumul 1, din 27 noiembrie, Volumul 2: din 26 decembrie, Volumul 3: din 1 ianuarie 2026

Toamna anului 1987. Hawkins este marcat de deschiderea portalurilor, iar eroii noştri sunt uniţi de un singur scop: să-l găsească şi să-l ucidă pe Vecna. Însă acesta a dispărut, iar locaţia şi planurile sale rămân un mister. Misiunea lor este îngreunată de carantina militară impusă de guvern asupra oraşului şi de vânătoarea tot mai intensă a lui Eleven, forţând-o să se ascundă din nou.

În paralel, aniversarea dispariţiei lui Will pluteşte în aer, iar în oraş se instalează o teamă apăsătoare, familiară. Bătălia finală se apropie, însoţită de un întuneric mai puternic şi mai periculos decât orice au înfruntat vreodată. Pentru a pune capăt acestui coşmar, vor avea nevoie de toţi: întreaga echipă unită, pentru o ultimă oară.

Distribuţie: Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Brett Gelman, Jamie Campbell Bower, Cara Buono, Amybeth McNulty, Nell Fisher, Jake Connelly, Alex Breaux şi Linda Hamilton.

Seriale

"Squid Game: The Challenge", sezonul 2, din 4 noiembrie

Cu noi provocări imprevizibile şi jocuri cu miză mare din serialul de succes, această competiţie reality dă viaţă fenomenului Jocul calamarului.

"Heweliusz", din 5 noiembrie

După scufundarea catastrofală a unui feribot, căpitanul aflat în repaus caută răspunsuri şi dreptate pentru cei care şi-au pierdut viaţa şi pentru cei rămaşi în urmă.

"Just Alice", din 5 noiembrie

Prinsă între două iubiri, Alicia se căsătoreşte în secret cu un scriitor celebru şi cu un fost preot. Oare cât timp poate jongla cu iubirea, minciunile şi viaţa ei dublă?

"The Vince staples show", sezonul 2, din 6 noiembrie

După moartea unchiului său, vedetă a fotbalului, Vince porneşte într-o odisee bizară, amuzantă şi pe alocuri sinistră, cercetându-i trecutul complicat.

"As you stood by", din 7 noiembrie

Simţindu-se captive în căsnicii abuzive, două femei complotează să ucidă, dar un vizitator neaşteptat ameninţă să le dea planul peste cap şi să le distrugă viaţa.

"Countdown: Jake vs. Tank", din 8 noiembrie

Pătrunde în culisele antrenamentelor lui Jake „El Gallo" Paul şi Gervonta „Tank" Davis, în timp ce se pregătesc pentru confruntarea lor de neratat din ring.

"Mrs Playmen", din 12 noiembrie

Trădată de soţul ei, o femeie ajunge să conducă o revistă erotică pe care o transformă într-un simbol al emancipării în Roma anilor '70. Inspirat de fapte reale.

"Selling the Oc", sezon 4, din 12 noiembrie

Rivalităţi şi zvonuri se încing sub soarele Californiei când trei angajate noi tulbură apele la agenţie şi pun la încercare prietenii vechi.

"Had I not seen the sun", parte 1, din 13 noiembrie

Când un cunoscut criminal în serie este intervievat de o tânără pentru un film, trecutul său dezvăluie o reţea complexă de traume şi suferinţe legate de prima sa iubire.

"Last Samurai Standing", din 13 noiembrie

O viaţă, un punct. Shujiro participă la un joc mortal în care se câştigă puncte pentru fiecare om ucis. Cine va rămâne ultimul samurai la finalul acestui plan sinistru?

"The Beast in Me", din 13 noiembrie

O autoare celebră este atrasă într-un joc psihologic parşiv de noul ei vecin bogat şi puternic, care este posibil să fie un criminal.

"How to Win the Lottery", din 14 noiembrie

Frustrat de viaţa lui banală şi greutăţile financiare, un bărbat plănuieşte să fure premiul loteriei în direct la TV, ajutat de o echipă la fel de disperată.

"The Crystal Cuckoo", din 14 noiembrie

Dorind să afle mai multe despre donatorul ei de inimă, o doctoriţă vine într-un oraş de munte, unde tragedii misterioase au chinuit mica populaţie timp de zeci de ani.

"Envious", sezonul 3, din 19 noiembrie

Vicky are tot ce şi-a dorit: un iubit atrăgător, o carieră promiţătoare şi o familie care se măreşte. Poate, în sfârşit, să se bucure de toate sau se autosabotează?

"A Man on the Inside", sezonul 2, din 20 noiembrie

Charles se infiltrează într-un campus universitar, unde suspecţii sunt la fel de imprevizibili precum indiciile, iar întâmplările devin neaşteptat de personale.

Filme

"Mango", din 7 noiembrie

O directoare de hotel ambiţioasă şi fiica ei reticentă fac o călătorie în Málaga şi găsesc ceea ce îşi doreau în idilica livadă de mango a unui fermier.

"Lefter: The Story of the Ordinarius", din 14 noiembrie

Un fotbalist foarte talentat ajunge faimos, luptând cu prejudecăţile şi zbuciumul interior în căutarea gloriei. Bazat pe viaţa renumitului jucător turc Lefter.

"Champagne problems", din 19 noiembrie

O directoare americană motivată merge la Paris hotărâtă să cumpere o marcă de şampanie până la Crăciun şi se îndrăgosteşte întâmplător de moştenitorul acestui imperiu.

"The Son of the Thousand Men", din 19 noiembrie

Într-un sătuc izolat, un pescar singuratic care îşi doreşte un fiu este atras de o lumină eterică ce creează o conexiune cu alţi oameni şi secretele lor adânc îngropate.

"One Shot with Ed Sheeran", din 21 noiembrie

Un cântăreţ. Un oraş. O singură şansă. Ed Sheeran cucereşte străzile New York-ului cu cele mai mari hituri ale sale într-o experienţă muzicală inovatoare, în timp real.

"Train Dreams", din 21 noiembrie

Un tăietor de lemne trăieşte o viaţă plină de linişte şi demnitate în America începutului de secol XX, o epocă a marilor schimbări, în timp ce experimentează dragostea şi pierderea.

"Jingle Bells Heist", din 26 noiembrie

Doi hoţi începători fac echipă pentru a jefui un magazin din Londra în ajunul Crăciunului, dar sunt prinşi mai repede decât anticipau pe măsură ce apar sentimente neaşteptate.

"Left-Handed Girl", din 28 noiembrie

Când o mamă singură şi cele două fiice ale sale se mută în Taipei pentru a deschide o tarabă într-o piaţă de noapte, ele se confruntă cu provocări noi care riscă să distrugă unitatea familiei.

Documentare

"Being Eddie", din 12 noiembrie

De la un adolescent comediant la o legendă a Hollywoodului, Eddie Murphy revine cu sinceritate şi umor asupra carierei sale de excepţie, într-un documentar plin de vedete.

"Eloa the Hostage: Live on TV", din 12 noiembrie

Acest documentar captivant explorează cazul unei adolescente răpite de fostul iubit într-una dintre cele mai şocante situaţii cu ostatici din Brazilia.

"The Carman Family Death", din 19 noiembrie

Salvarea dramatică a unui tânăr din largul mării se transformă într-un caz şocant de crimă, fiind acuzat că ar fi ucis doi membri ai bogatei sale familii din New England.

"Missing: Dead or Alive?: sezonul 2, din 24 noiembrie

O tânără dispare în toiul nopţii. Un bărbat este de negăsit, fără bunurile sale esenţiale. Poliţia se ocupă de noi cazuri în acest serial tulburător bazat pe fapte reale.

