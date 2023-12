Unul dintre cele mai apreciate filme din istorie dispare de pe Netflix peste patru zile

În luna ianuarie 2024, pe lista producțiilor care dispar de pe Netflix se numără filmele „Dirty Dancing”, „Mamma Mia!” și „Pacific Rim: Uprising”.

Dirty Dancing este produs în 1987 și îi are în rolurile principale pe regretatul Patrick Swayze și pe Jennifer Grey. Filmul spune povestea lui Baby Houseman, o adolescentă de 17 ani, care isi petrece vacanta in fiecare an intr-o tabara de vara la Catskills, alaturi de familia sa. Vacanta pare a fi una obisnuita, pana cand atentia lui Baby este atrasa de instructorul de dans Johnny Castle. Spionandu-l, Baby afla ca Johnny si Penny, prietena si partenera lui de dans, sunt intr-o situatie delicata. Penny e total bulversata in momentul in care-si da seama ca este insarcinata, iar dupa indelungi ezitari decide sa intrerupa sarcina. Pus in situatia de a-si gasi o noua partenera, Johnny accepta sa o initieze pe Baby in tainele dansului.

Miscarile senzuale si magia dansului ii conduc pe cei doi intr-o furtunoasa poveste de dragoste. Insa tatal lui Baby, care crede ca vinovat de sarcina lui Penny este chiar Johnny, se opune cu vehementa unei relatii intre cei doi. Johnny si Baby vor trebui sa lupte pentru a ramane parteneri pe ringul de dans, dar si pentru a-si salva dragostea.

Aceasta este lista completă de filme și seriale care dispar de pe Netflix începând cu prima zi a noului an:

America’s Sweethearts

Are We Done Yet?

Blue Lagoon: The Awakening

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Tanjiro Kamado, Unwavering Resolve Arc

Dirty Dancing

DreamWorks Happy Holidays from Madagascar: Volumul 1

DreamWorks Holiday Classics: Collection

DreamWorks How to Train Your Dragon Legends: Volumul 1

DreamWorks Kung Fu Panda Awesome Secrets: Volumul 1

DreamWorks Shrek the Halls

DreamWorks Shrek’s Swamp Stories: Volumul 1

DreamWorks Spooky Stories: Volumele 1-2

Dragons: Dawn of the Dragon Racers

Football-Inspired Workouts for All: Volumul 1

French Exit

Home Run

Jeff Dunham: Unhinged in Hollywood

Kung Fu Panda: Holiday

Mamma Mia!

Monster Hunter

Pacific Rim: Uprising

Peter Rabbit

Pup-o mă! Mireasa nebună

Saving Private Ryan

Ads