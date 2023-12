S-a uitat la cel mai vizionat film de pe Netflix și a rămas blocat: ”Ori sunt eu prost, ori închid abonamentul”

Pelicula „Leave the world behind” este în acest moment cel mai vizionat film de pe Netflix în România, însă filmul n-a impresionat pe toată lumea.

Astfel, filmul cu Ethan Hawke, Julia Roberts și Kevin Bacon n-a fost deloc pe placul actorului și prezentatorului de televiziune Radu Vâlcan, soțul Adelei Popescu.

„Tocmai am terminat Leave the world behind, top zece pe Netflix. Ori sunt eu prost, dar nu cred, ori vorba lu’ Fodor, închid abonamentul”, a scris Radu Vâlcan pe contul său de Instagram.

Subiectul filmului e legat de o familie care pleacă într-o vacanță bruscă, unde va constata că toată tehnologia modernă nu mai funcționează.

