Cel mai vizionat film de pe Netflix, criticat dur în România: "De doi bani, propagandă grețoasă, erupție de mediocritate"

Filmul „Leave the World Behind” e pe Netflix FOTO facebook

Filmul "Leave the World Behind" a început în forţă, thrillerul apocaliptic a intrat în Top 10 Netflix în perioada 4-10 decembrie, ocupând locul 1 pe lista filmelor în limba engleză, cu 41,7 milioane de vizualizări, devenind cel mai vizionat titlu din această săptămână.

Cu Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali şi Myha'la în rolurile principale, filmul a ajuns pe streamer în 8 decembrie, după ce a avut premiera mondială la AFI Festival în 22 noiembrie.

Deși pe plan mondial, filmul se bucură de o audiență generoasă, în România nu pare a fi la fel. Pe contul de facebook al Netflix sunt numeroase critici aduse peliculei:

"Complet pueril. Cred ca este unul dintre cele mai slabe filme in care a jucat Roberts. Scenariul de 2 bani, firul narativ pur si simplu caraghios de slab. Posibil sa fie apreciat de copiii sub 12 ani, dar am totusi și acolo rezerve"

"Vai de capul lui film... și mai ziceți că filmele românești sunt proaste, păi ăsta este sub multe din ele... nu merită timpul"

"Cel mai slab film văzut vreodată. N-a avut nimic special, nimic interesant. Mi-am pierdut timpul degeaba"

"Am vazut filmul. O dezamăgire. Cliseu peste cliseu. Parca au fost 100 de clipuri tik tok cu referinte la filme pre-apocaliptice. Si finalul, Jesus, o eruptie de mediocritate"

"PROPAGANDA GRETEOASA - pro USA și pretinsele lor valori de kkt"

Ads