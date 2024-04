Noutăţile lunii aprilie pe Netflix: Gillian Anderson, star într-un film bazat pe fapte reale

Netflix lansează luna aceasta: "Rebel Moon - Partea a doua: The Scargiver", continuarea poveştii Korei şi a războinicilor supravieţuitori, în timp ce se pregătesc să sacrifice totul luptând alături de bravii locuitori ai Veldt pentru a apăra casa celor ce au pierdut lupta împotriva forţelor Planetei Mamă; "Ripley", unde Andrew Scott interpretează un escroc angajat de un bogătaş să călătorească în Italia pentru a încerca să-l convingă pe fiul său vagabond să se întoarcă acasă; "Scoop", o relatare din interior a activităţii jurnalistice tenace, care a dus la obţinerea unui interviu cutremurător - infama apariţie a prinţului Andrew la BBC Newsnight.

Pe lângă acestea, vor putea fi urmărite: "Stolen", dramă emoţionantă bazată pe fapte reale, o tânără din comunitatea indigenă Sámi din Suedia este pe urma unui ucigaş pentru a-şi face dreptate; "Dead Boy Detectives", un serial parte din universul "Sandman" şi bazat pe îndrăgita serie de benzi desenate a autorului Neil Gaiman; "Our Living World", un serial despre natură narat de Cate Blanchett explorează inteligenţa, ingeniozitatea şi legăturile dintre formele de viaţă de pe planeta noastră.

În plus, seriile "Sex and the City" şi "Sherlock", filmele "Beverly Hills Cop", "Lady Bird", "One Day", "The Mask", "Uncharted", dar şi producţiile româneşti "Bordea: Teoria Conspiraţiei", "Visul" şi "Klaus & Barroso" vor fi pe platformă.

Titlurile lunii

"Ripley", din 4 aprilie

La începutul anilor '60, în New York, escrocul Tom Ripley este angajat de un bogătaş să călătorească în Italia pentru a încerca să-l convingă pe fiul său vagabond să se întoarcă acasă. Acceptarea slujbei de către Tom este primul pas spre o viaţă marcată de înşelăciune, fraudă şi crimă. Miniserialul dramatic se bazează pe romanele de succes ale Patriciei Highsmith, în care personajul principal este Tom Ripley.

Andrew Scott îl întruchipează pe Tom Ripley. Dakota Fanning o întruchipează pe Marge Sherwood. Johnny Flynn interpretează rolul lui Dickie Greenleaf. Din distribuţie mai fac parte: Eliot Sumner, Maurizio Lombardi, Margherita Buy, John Malkovich, Kenneth Lonergan şi Ann Cusack. Ripley este coprodus de Showtime şi Endemol Shine North America, în asociere cu Entertainment 360 şi Filmrights. Producătorii executivi sunt Steven Zaillian, Garrett Basch, Clayton Townsend, Guymon Casady, Ben Forkner, Sharon Levy şi Philipp Keel de la Diogenes. Scott va fi producătorul serialului. Toate cele opt episoade au fost regizate şi scrise de Steven Zaillian.

"Scoop", din 5 aprilie

Inspirat de evenimente reale, filmul Scoop este o relatare din interior a activităţii jurnalistice tenace, care a dus la obţinerea unui interviu cutremurător – infama apariţie a prinţului Andrew la BBC Newsnight. De la tensiunea negocierilor cu Palatul Buckingham ale producătorului Sam McAlister şi până la confruntarea foarte precisă a lui Emily Maitlis cu prinţul, Scoop ne poartă prin această poveste alături de femeile care nu s-au dat în lături de la nimic pentru a o dezvălui. Pentru a obţine un interviu atât de important, trebuie să fii cu adevărat îndrăzneţ.

Filmul este regizat de Philip Martin, cu: Billie Piper, Gillian Anderson, Rufus Sewell, Keeley Hawes şi Romola Garai.

"Rebel Moon - Partea a doua - The Scargiver", din 19 aprilie

Rebel Moon - Partea a doua: The Scargiver continuă saga epică a Korei şi a războinicilor supravieţuitori, în timp ce se pregătesc să sacrifice totul luptând alături de bravii locuitori ai Veldt, apărând acest sat cândva liniştit, care a devenit casa celor ce au pierdut lupta împotriva forţelor Planetei Mamă. În ajunul acestei bătălii, războinicii trebuie să se confrunte cu adevăratul lor trecut, fiecare dezvăluind ce îi mână cu adevărat în luptă. Pe măsură ce întreaga forţă a regatului se abate asupra rebelilor, se creează legături de nezdruncinat, apar eroi şi se nasc legende.

Filmul este regizat de Zack Snyder, cu: Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Doona Bae, Ray Fisher, cu Charlie Hunnam şi Anthony Hopkins ca vocea lui „Jimmy". Din distribuţie fac parte şi Staz Nair, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Stuart Martin, Ingvar Eggert Sigurðsson, Alfonso Herrera, Cary Elwes, Rhian Rees, E. Duffy, Jena Malone, Sky Yang, Charlotte Maggi, Corey Stoll.

Seriale

"Crocks", din 4 aprilie

O monedă valoroasă agită bandele rivale din Europa, făcând ca un spărgător de seifuri retras din activitate să facă echipă cu un gangster mărunt pentru un ultim jaf.

"Parasyte: The Grey", din 5 aprilie

Nişte paraziţi neidentificaţi preiau violent controlul asupra gazdelor umane şi capătă putere, iar omenirea trebuie să lupte împotriva acestei ameninţări crescânde.

"Anthracite: Secrets of the Sec", din 10 aprilie

Un caz vechi este redeschis atunci când un reporter dispare. Căutările o conduc pe fiica sa, detectiv pe internet, într-un oraş de munte bântuit de secrete şi de moarte.

"The Hijacking of Flight 601", din 10 aprilie

După ce un avion este deturnat, două stewardese trebuie să-şi păcălească atacatorii prin negocieri intense atât în aer, cât şi la sol. Bazat pe evenimente reale.

"Unlocked: A Jail Experiment", din 10 aprilie

Într-un centru de detenţie din Arkansas, un şerif pune în aplicare un experiment social radical pentru a le acorda mai multă libertate de acţiune bărbaţilor încarceraţi.

"As the Crow Files": sezonul 3, din 11 aprilie

O figură familiară păşeşte în faţa camerei de filmat, vechi alianţe se rup şi altele noi se formează, iar regulile după care sunt prezentate ştirile se schimbă.

"Heartbreak High", sezonul 2, din 11 aprilie

Tocmai când Amerie crede că poate începe în sfârşit noul semestru în linişte, o nouă rundă de necazuri şi un hărţuitor ciudat încep să-i tulbure viaţa.

"Midsummer Night", din 11 aprilie

Carina îşi reuneşte familia pentru o sărbătoare suedeză tradiţională de vară, dar lucrurile o iau razna atunci când secrete vechi încep să iasă la iveală.

"Good Times", din 12 aprilie

În această reimaginare cu umor acid a clasicului serial, o nouă generaţie a familiei Evans încearcă să facă faţă problemelor de zi cu zi în Chicago.

"Bros", din 18 aprilie

După ce primesc nişte veşti şocante, doi buni prieteni călătoresc din Ierusalim în Cracovia, la un meci de fotbal, sperând să-şi lase problemele în urmă.

"Dead Boy Detectives", din 25 aprilie

Te bântuie o fantomă agasantă sau un demon ţi-a furat amintirile? Agenţia de detectivi Dead Boy te-ar putea ajuta!

Filme

"The Tearsmith", din 4 aprilie

Adoptaţi împreună după o copilărie dură la orfelinat, Nica şi Rigel încep să aibă sentimente nebănuite şi irezistibile, devenind tot mai apropiaţi.

"Stolen", din 12 aprilie

În această dramă emoţionantă bazată pe fapte reale, o tânără din comunitatea indigenă Sámi din Suedia este pe urma unui ucigaş pentru a-şi face dreptate.

"Love, Devided", din 12 aprilie

Valentina este o tânără pianistă care o ia de la capăt. Vecinul ei David este un inventator care urăşte gălăgia. Iar un perete subţire ajută să se înfiripe iubirea lor.

"City Hunter", din 25 aprilie

Lunetist excepţional şi playboy, detectivul privat Ryo Saeba se alătură cu scepticism surorii răposatului său partener pentru a-i investiga moartea.

Documentare

"Our Living World", din 17 aprilie

Acest uluitor serial despre natură narat de Cate Blanchett explorează inteligenţa, ingeniozitatea şi legăturile dintre formele de viaţă de pe planeta noastră.

Pentru copii

"Woody Woodpecker Goes to Camp", din 12 aprilie

După ce a fost dat afară din pădure, Woody crede că şi-a găsit un cămin permanent în tabăra Woo Hoo. Dar un inspector ameninţă să închidă tabăra.

