Netflix lansează un serial controversat și anunță o lună martie cu multe noutăți

Netflix anunţă pentru luna martie "3 Body Problem", o serie venită de la creatorii "Game of Thrones", inspirată din cartea cu acelaşi nume, unde peste continente şi decenii, cinci prieteni geniali fac descoperiri cutremurătoare, în timp ce legile ştiinţei se destramă şi apare o ameninţare existenţială.

"Spaceman", un film cu Adam Sandler în rolul unui astronaut aflat de şase luni într-o misiune solitară, unde înfruntă problemele din căsnicie cu ajutorul unei creaturi misterioase pe care o descoperă pe nava sa.

"Shirley", unde Regina King este Shirley Chisholm, o personalitate politică marcantă, fiind prima femeie de culoare care a făcut parte din Congres şi a candidat la preşedinţia Statelor Unite.

De asemenea, vor fi pe platformă: "Supersex", o serie care are ca sursă de inspiraţie viaţa lui Rocco Siffred, cel mai cunoscut star porno din lume; "Damsel", unde Millie Bobby Brown este o domniţă supusă care acceptă să se mărite cu un prinţ chipeş, dar descoperă că familia regală vrea, de fapt, să o sacrifice pentru a plăti o veche datorie; "The Netflix Slam", un meci demonstrativ de tenis între legendarul Rafael Nadal şi numărul 2 mondial, Carlos Alcaraz, transmis în direct. În plus, cele 8 sezoane din "Dexter", filmele "Belfast", "Ford v. Ferrari", "Spotlight", "Last Night in Soho", dar şi producţiile româneşti "Libertate" şi "Miami Bici 2" vin pe platformă.

Titlurile lunii

"Spaceman", de Johan Renck, cu Adam Sandler, din 1 martie

Aflat de şase luni într-o misiune de cercetare solitară la marginea sistemului solar, astronautul Jakub (Adam Sandler) realizează că mariajul său s-ar putea să nu mai reziste până la întoarcerea sa pe Pământ. Disperat să repare lucrurile cu soţia sa, Lenka (Carey Mulligan), el apelează la ajutorul unei creaturi misterioase de la începutul timpului, pe care o găseşte ascunsă în adâncurile navei sale. Hanuš (dublat de Paul Dano) face echipă cu Jakub pentru a înţelege care au fost greşelile înainte de a fi prea târziu. Filmul, regizat de Johan Renck, este bazat pe romanul Astronautul din Boemia. Din distribuţie mai fac parte Kunal Nayyar, Lena Olin şi Isabella Rossellini.

"3 Body Problem", din 21 martie

Decizia crucială luată de o tânără femeie în China anilor '60 reverberează în spaţiu şi timp până în zilele noastre. În timp ce legile naturii se destramă inexplicabil, un grup strâns de oameni de ştiinţă geniali îşi unesc forţele cu un detectiv cu metode mai neortodoxe pentru a înfrunta cea mai mare ameninţare din istoria omenirii.

Distribuţia serialului (în ordine alfabetică): Jovan Adepo, John Bradley, Rosalind Chao, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, Saamer Usmani, Benedict Wong şi Jonathan Pryce.

"Shirley", cu Regina King, din 22 martie

"Shirley" spune povestea lui Shirley Chisholm, o personalitate politică marcantă, fiind prima femeie de culoare care a făcut parte din Congres şi a candidat la preşedinţia Statelor Unite. Filmul este o cronică a campaniei sale prezidenţiale îndrăzneţe şi revoluţionare din 1972. Cu: Regina King, Lucas Hedges, Michael Cherrie, Dorian Missick, Amirah Vann, W. Earl Brown, André Holland şi Terrence Howard.

Seriale

"Blood & Water: sezonul 4, din 1 martie

Puleng şi Fiks caută să-şi continue vieţile în ultimul an de liceu, dar trecutul îi face să se înfrunte când descoperă că încă sunt luaţi în vizor.

"Somebody Feed Phil": sezonul 7, din 1 martie

În acest serial amuzant, gurmandul Phil Rosenthal cutreieră lumea pentru a descoperi şi savura delicii culinare din Dubai, Edinburgh, Kyoto şi nu numai.

"Supersex", din 6 martie

Bazată pe fapte reale, aceasta este povestea lui Rocco Siffredi, cel care a lăsat în urmă o viaţă modestă şi a ajuns cel mai mare star porno al lumii.

"The Gentlemen", din 7 martie

După ce moşteneşte conacul familiei, aristocratul Eddie descoperă că acesta este sediul unui imens imperiu al marijuanei, iar proprietarii n-au de gând să plece.

"The Signal", din 7 martie

O astronaută dispare, iar apropiaţii ei caută răspunsuri. Însă cu cât descoperă mai multe, cu atât creşte pericolul pentru ei, dar şi pentru întreaga planetă.

"Young Royals": sezonul 3, din 11 şi 18 martie

Hillerska trăieşte cea mai mare criză din istoria şcolii, iar Wilhelm şi Simon au parte de revelaţii dureroase şi iau decizii definitive.

"Chicken Nugget", din 15 martie

O femeie foloseşte o maşinărie bizară şi devine o crochetă de pui! Acum, tatăl ei şi un admirator nu au de ales şi pornesc într-o misiune nebună de salvare!

"Iron Reign", din 15 martie

Joaquín Manchado îşi conduce cu o mână de fier imperiul drogurilor din portul oraşului Barcelona, dar un transport de droguri îi perturbă afacerile şi familia.

"Physical: 100: sezonul 2", din 19 martie

Cei 100 de noi concurenţi vor să demonstreze că au fizicul suprem, iar acest concurs internaţional nemilos îi va supune unor provocări cum nu s-au mai văzut.

"Buying Beverly Hills": sezonul 2, din 22 martie

Un nou sezon al reality-show-ului despre agenţii şi clienţii Agenţiei lui Mauricio Umansky din Beverly Hills şi lumea proprietăţilor de lux din Los Angeles.

"Ronja The Robber's Daughter": Partea 1, din 28 martie

Fiica iubitoare, fidelă şi curajoasă a unui şef vânat al hoţilor îşi face un prieten secret în pădurea magică şi înşelătoare a tatălui ei.

Filme

"My Name Is Loh Kiwan", din 1 martie

După ce fuge din Coreea de Nord, Loh Kiwan se chinuie să obţină statutul de refugiat în Belgia, unde întâlneşte o femeie tristă, care şi-a pierdut orice urmă de speranţă.

"Art of Love", din 14 martie

O poliţistă care lucrează la Interpol descoperă că hoţul de opere de artă pe care îl urmăreşte este fostul ei iubit, aşa că plănuieşte să-l prindă în flagrant.

"No Pressure", din 27 martie

După ce este păcălită să lase totul baltă pentru a salva ferma bunicii ei, Oliwia, celebra chef de oraş, se îndrăgosteşte de un frumos fermier cu un secret.

"Damsel", din 8 martie

Căsătoria unei tinere cu un prinţ fermecător se transformă într-o luptă aprigă pentru supravieţuire atunci când este trimisă ca ofrandă unui dragon care scuipă foc.

"Irish Wish", din 15 martie

Bărbatul visat de Maddie se va însura peste câteva zile cu prietena ei cea mai bună, dar dorinţa pe care şi-o pune lângă un artefact antic irlandez o va face mireasa lui.

"The Beautiful Game", din 29 martie

O echipă de fotbalişti englezi se îndreaptă spre Roma pentru Cupa Mondială a oamenilor străzii. Un film dramatic reconfortant cu Bill Nighy şi Michael Ward.

Documentare

"The Turning Point: The Bomb and the Cold War", din 12 martie

Cu relatări de la sursă şi acces la personalităţi importante din toată lumea, acest serial documentar cuprinzător explorează Războiul Rece şi consecinţele lui.

Filme româneşti

"Libertate", de Tudor Giurgiu, din 6 martie

Sibiu, decembrie 1989. În haosul şi panica generate de protestele mulţimii împotriva autorităţilor, o unitate de miliţie devine ţinta unui asalt violent care degenerează într-o confruntare sângeroasă între soldaţi, miliţieni, securişti şi civili. Încercând să scape de asediu, căpitanul de miliţie Viorel e capturat şi acuzat că e terorist.

"Miami Bici 2", Jesús del Cerro, din 20 martie

Ion Bilă şi Ilie Piciu călătoresc de la Miami la Los Angeles în căutarea visului american adaptat la cel românesc, în stilul „dolari mulţi pe muncă puţină". Ei ajung în situaţia de a face diferite infracţiuni într-un anturaj de „băieţi răi" de care apoi încearcă să se descotorosească.