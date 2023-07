Netflix vine cu noutăți în luna iulie. Ce filme apar pe platforma de streaming

Netflix vine cu noutati in iulie FOTO Pixabay

Netflix propune în luna iulie: "The Witcher": Sezonul 3 Volumul 2, un nou sezon în care Continentul se transformă într-un câmp de luptă al corupţiei politice, magiei neagre şi al trădării, cu Henry Cavill în rolul principal; "Bird Box Barcelona", o extensie a universului care a captivat publicul în 2018, unde o ameninţare neaşteptată şi încă şi mai sinistră îşi face simţită prezenţa; "They Cloned Tyrone", un film poliţist captivant, unde John Boyega, Jamie Foxx şi Teyonah Parris fac un trio inedit în faţa unei conspiraţii guvernamentale.

Pe lângă acestea, vor fi şi: "The Lincoln Lawyer": Sezonul 2 Partea 1, un nou sezon în care Mickey ajunge să se încurce cu o femeie care, apoi, este acuzată de crimă şi îi devine clientă; "Unknown", un serial documentar cu patru părţi, care spune poveşti captivante despre explorarea unor uluitoare teritorii necunoscute; şi "WHAM!", unde George Michael şi Andrew Ridgeley retrăiesc momente-cheie din anii '70 până în anii '80, perioada de glorie a trupei.

În plus, filmele "Ad Astra", "Bohemian Rhapsody", "Gone Girl", "The Revenant" şi "Top Gun" vin pe platformă.

Titlurile lunii

"Bird Box Barcelona", din 14 iulie

De la producătorii fenomenului internaţional Bird Box, soseşte Bird Box: Barcelona, o extensie a universului care a captivat publicul în 2018. După ce o forţă misterioasă decimează populaţia lumii, Sebastian este nevoit să-şi înceapă propria călătorie pentru supravieţuire pe străzile părăsite ale Barcelonei. Dar, în timp ce formează o alianţă dificilă cu alţi supravieţuitori şi cu toţii încearcă să scape din oraş, o ameninţare neaşteptată şi încă şi mai sinistră îşi face simţită prezenţa.

"They Cloned Tyrone", din 21 iulie

În acest mister poliţist captivant, o serie de evenimente ciudate aruncă un trio inedit (Boyega, Foxx şi Parris) în calea unei conspiraţii guvernamentale infame. Filmul este regizat de Juel Taylor, cu: John Boyega, Teyonah Parris, David Alan Grier, J. Alphonse Nicholson, Tamberla Perry, Eric Robinson Jr. with Kiefer Sutherland şi Jamie Foxx.

"The Witcher": Sezonul 3 Volumul 2, din 27 iulie

În timp ce regii, elfii şi demonii Continentului luptă pentru a o captura, Geralt o ascunde pe Ciri, hotărât să-şi protejeze familia proaspăt reunită împotriva celor care ameninţă să o distrugă. Încredinţată cu puterile magice ale lui Ciri, Yennefer îi conduce la fortăreaţa Aretuza, unde speră să descopere mai multe despre puterile neexploatate ale fetei; în schimb, ei descoperă că au aterizat într-un câmp de luptă al corupţiei politice, magiei neagre şi a trădării. Trebuie să riposteze, să pună totul în joc sau riscă să se piardă unul pe celălalt pentru totdeauna.

Seriale

"The Lincoln Lawyer": Sezonul 2 Partea 1, din 6 iulie

În timp ce firma sa e la mare căutare şi echipa e mai ocupată ca oricând, Mickey ajunge să se încurce cu o femeie care, apoi, este acuzată de crimă şi îi devine clientă.

"Hack My Home", din 7 iulie

Patru designeri inventivi găsesc soluţii pentru a folosi spaţiul la maximum şi tehnici ingenioase pentru a le pune în aplicare, schimbând astfel vieţile unor familii.

"Ninteen To Twenty", din 11 iulie

Câţiva tineri petrec împreună ultima săptămână de adolescenţă şi prima săptămână la douăzeci de ani, având parte de primele momente fără restricţii ale vieţii de adult.

"Quarterback", din 12 iulie

Pătrunde în lumea haotică şi în casele a trei fundaşi din NFL cu ajutorul acestui serial documentar onest, care urmăreşte participarea lor la sezonul 2022/2023.

"Burn the House Down", din 13 iulie

Pentru a scoate la iveală adevărul despre incendiul care i-a distrus familia în urmă cu 13 ani, Anzu devine menajera doamnei Mitarai, o femeie rece.

"Survival of the Thickest", din 13 iulie

După o despărţire urâtă, stilista Mavis Beaumont profită de ocazie şi o ia de la început în viaţă şi în dragoste, căutându-şi fericirea după propriile reguli.

"Five Star Chef", 14 iulie

Şapte chefi profesionişti se luptă pentru a-şi aplica ideile pline de rafinament în cadrul celebrului restaurant Palm Court din luxosul hotel Langham din Londra.

"Too Hot to Handle" Sezonul 5, din 14 iulie

Tineri atrăgători, fără obligaţii, dornici să flirteze şi urmăriţi atent de Lana trebuie să se abţină de la orice activitate erotică, pentru premiul de 200.000 de dolari.

"Sweet Magnolias": Sezonul 3, din 20 iulie

După scandalul de la Sullivan's, Magnoliile suferă deziluzii şi depun eforturi, iar dramele de familie le pun relaţiile la încercare.

"Sintonia": Sezonul 4, din 25 iulie

După ce trec printr-un eveniment crucial, Nando, Rita şi Doni sunt forţaţi să o ia pe căi diferite. Oare vor putea să-şi salveze prietenia şi relaţiile?

"A Perfect Story", din 28 iulie

După ce fuge de la propria nuntă, Margot se simte pierdută, însă David, aşa cum e el, încântător de haotic, o poate ajuta să-şi găsească drumul.

"D.P.": Sezonul 2, din 28 iulie

După ce o tragedie şocantă le dă vieţile peste cap, Jun-ho şi Ho-yeol se întorc pentru a captura şi alţi dezertori, dar au parte de un pericol neaşteptat.

"The Tailor": Sezonul 2, din 28 iulie

Peyami înfruntă noi provocări, prietenia lui cu Dimitri e pusă la încercare, iar în viaţa sa apare o nouă femeie, în timp ce Esvet petrece mai mult timp acasă cu Mustafa.

FILM

"The Out-Laws", din 7 iulie

Cu numai câteva zile înainte de nuntă, banca la care lucrează Owen este jefuită, iar toate indiciile par să sugereze că autorii jafului sunt chiar viitorii lui socri.

"Love Tactics" 2, din 14 iulie

Asli consideră căsătoria o mare înşelătorie. Dar când Kerem, iubitul ei, este pe neaşteptate de acord, tânăra încearcă totul că să-l facă să o ceară de soţie.

"Hapiness for Beginners", din 27 iulie

Proaspăt divorţată şi sperând să înveţe din nou să trăiască şi să iubească, Helen, care urăşte să rişte, participă la „aventura vieţii ei" alături de un grup necunoscuţi.

"Mr. Car and the Knights Templar", din 12 iulie

Un istoric de artă găseşte o veche cruce a cavalerilor templieri şi trebuie să-şi unească forţele cu un grup de aventurieri pentru a-i descoperi secretele.

"The (Almost) Legends", din 19 iulie

Într-un oraş mexican colorat, Romeo şi Preciado, doi fraţi vitregi, se reîntâlnesc pentru a onora memoria tatălui lor la un raliu plin de adrenalină şi muzică banda.

"Paradise", din 27 iulie

O femeie se vede obligată să renunţe la 40 de ani de viaţă pentru a plăti o datorie, iar soţul ei caută cu disperare o cale de a-i recupera.

Documentare

"Unknown", din 3 iulie, episoade săptămânale

UNKNOWN este un serial documentar cu patru părţi, care spune poveşti captivante despre explorarea unor uluitoare teritorii necunoscute. În fiecare săptămână va fi lansat câte un nou episod, fiecare dintre acestea urmând să depăşească limitele cunoaşterii, să se aventureze în zone încă neexplorate şi să dezlege misterele lumii în care trăim cu ajutorul poveştilor unor oameni remarcabili şi ale unor locuri care, până acum, nu au mai fost surprinse de camerele de filmat. De la scoaterea la lumină a celui vechi cimitir din lume la folosirea inteligenţei artificiale în conflictele armate, vei avea parte de o expediţie captivantă, care îţi va lărgi orizonturile şi îţi va trezi spiritul de aventură.

"WHAM!", din 5 iulie

Prin interviuri şi imagini de arhivă, George Michael şi Andrew Ridgeley retrăiesc momente-cheie din perioada Wham!, din anii '70 până în anii '80, perioada lor de glorie.

"The Deepest Breath", din 19 iulie

Uniţi de pasiunea pentru scufundările libere, o campioană şi recordmenă şi un scafandru specializat în misiuni de siguranţă riscă totul pentru a intra în istorie.

"Missing: The Lucie Blackman Case", din 26 iulie

După ce britanica de 21 de ani Lucie Blackman dispare din Tokyo pe 1 iulie 2000, este declanşată o anchetă internaţională şi o îndelungată luptă pentru dreptate.

"The Lady of Silence: The Mataviejitas Murders", din 27 iulie

Între 1998 şi 2005, în Ciudad de México, au fost ucise aproape 50 de femei în vârstă, iar acest lucru a dus la urmărirea şi la prinderea celui mai neaşteptat suspect.

