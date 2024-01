Netflix lansează în prima zi din februarie un serial cotat la superlativ

Netflix revine cu filme și seriale noi pentru luna februarie 2024. Iată care sunt producțiile care te vor ține cu sufletul la gură în a doua lună din an.

Chiar în prima zi a lunii, pe data de 1 februarie se va lansa primul sezon al serialului ”The Tourist”, cu Jamie Dornan și Danielle Macdonald în rolurile principale, iar pe data de 29 februarie se va lansa și al doilea sezon.

Jamie Dornan, cunoscut mai ales pentru rolurile din seria Fifty Shades of Grey, joacă rolul unui irlandez amnezic, care se trezește într-un spital din Australia și este urmărit de moarte la fiecare pas. În sezonul 2, acesta călătorește în Irlanda, alături de Helen, pentru a găsi răspunsuri în ceea ce privește identitatea sa, dar, în schimb, este forțat să facă față consecințelor periculoase ale acțiunilor sale din trecut.

Alte producții așteptate sunt:

Players

Filmul ”Players” se va lansa pe Netflix pe data de 14 februarie, chiar de Ziua Îndrăgostițor, și va aduce în atenția publicului o nouă poveste de dragoste. Mack, jurnalistul sportiv din New York, a petrecut ani buni inventând „scheme” de întâlniri reușite cu prietenii lui, dar când se îndrăgostește în mod neașteptat de una dintre țintele lui, acesta trebuie să învețe ce trebuie să facă pentru a o cuceri definitiv.

The Heartbreak Agency

Filmul ”The Heartbreak Agency ” se va lansa pe Netflix pe 14 februarie și aduce în atenția publicului o comedie romantică despre un jurnalist care merge cu scepticism la o ședință de terapie emoționantă, dar care sfârșește prin a se îndrăgosti până peste cap de terapeutul său.

Einstein and the Bomb

”Einstein and the Bomb” este un film de tip documentar -dramă care combină elemente de scenariu și interviuri pentru a aduce în atenția publicului aspecte din viața lui Albert Einstein. Producția se va lansa pe data de 16 februarie și pune accentul pe momentele cheie din viața geniului, dar și pe modul în care opera sa a schimbat cursul istoriei. De asemenea, fiecare replică din film îi aparține omului de știință.

Mea Culpa

Filmul ”Mea Culpa” a fost regizat de Tyler Perry și îi are în rolurile principale pe Sean Sagar, Trevante Rhodes și Kerry O'Malley. Producția se va lansa pe Netflix pe data de 23 februarie și va aduce pe micile ecrane povestea unui avocat care preia cazul unui criminal, care este, de fapt, un artist seducător.

Through My Window: Looking at You

Filmul de dragoste ”Through My Window: Looking at You”, cu Julio Peña Fernández și Clara Galle în rolurile principale, se va lansa pe Netflix pe 23 februarie 2024. Cei doi actori îi interpretează pe Raquel și Ares, care sunt într-o relație la distanță. În cele din urmă, ei se reîntâlnesc pe timpul verii în Costa Brava cu prietenii lor, însă încep să se întrebe dacă relația lor poate rezista testului timpului.

The Re-Education of Molly Singer

Pentru a-și salva slujba, o tânără avocată trebuie să se întoarcă sub acoperire la vechea ei școală pentru a avea grijă de fiul șefului ei. Filmul ”The Re-Education of Molly Singer”, cu Britt Robertson, Wendie Malick și Jaime Pressly în rolurile principale, se va lansa pe Netflix pe 5 februarie.

Seriale Netflix februarie 2024

• One Pièce: Arc Egghead: 01/02

• Dr. House, seria completă: 01/02

• Să vorbim despre CHU: 02/02

• Dragostea nu minte niciodată Polonia: sezonul 2, partea 2: 07/02

• O zi: 08/02

• Machos alfa: Sezonul 2: 09/02

• Un paradox ucigaș: 09/02

• Bom Dia, Verônica: Sezonul 3: 14/02

• Love Is Blind: Sezonul 6: 14/02

• House of Ninjas: 15/02

• AlRawabi School for Girls: Sezonul 2: 15/02

• The Vince Staples Show: 15/02

• Ready, Set, Love: 15/02

• Comedy Chaos: 16/02

• Școala nouă: Italia: 19/02 Eps 1-4, 26/02 Eps 5-7, 4/03 Ep 8

• Avatar: The Last Airbender: 22/02

• The Mire: 28/02

• Sub aplauze: 29/02

Filme Netflix februarie 2024

• J'irai où tu Iras: 01/02

• Mami, am pierdut avionul: 01/02

• Mami, am pierdut din nou avionul: 01/02

• Hitch: expert în seducție: 01/02

• Noaptea lui Orion: 02/02

• Diavolul se îmbracă de la Prada: 07/02

• Cenușa: 09/02

• Armageddon Time: 09/02

• Un paradox ucigaș: 09/02

• Bhakshak: Injustiție pe față: 09/02

• Omoară-mă dacă îndrăznești: 13/02

• O poveste de dragoste din Soweto: 14/02

• Prins în joc: 14/02

• Inimi în terapie: 14/02

• Dragoste, Simon: 15/02

• Răscruce de drumuri: 15/02

• FootLoose: 15/02

• Abisul: 16/02

• Belle et Sébastien: Trilogia: 21/02

• À travers ma fenêtre: Les yeux dans les yeux: 23/02

• Se Said: 23/02

• Mea Culpa: 23/02

• Premiile SAG: Cea de-a 30-a ediție: 24/02 - În direct

• Codul 8: Partea a II-a: 28/02

• Noaptea violentă / 29/02

Documentare Netflix februarie 2024

• Raël: Profetul extratereștrilor: 07/02

• Amant, hărțuitor, ucigaș: Fostul extremist: 09/02

• Sunderland: Împotriva tuturor șanselor: Sezonul 3: 13/02

• Le Petit Nicolas ou la Grande Imposture: 15/02

• Einstein și bomba: 16/02

• Pot să vă spun un secret?: 21/02

• Formula 1: Piloți ai propriului destin: Sezonul 6: 23/02

• Conspirația americană: O anchetă de amploare: 28/02

• Indrani Mukerjea: Secretul sângelui: În curând

The Stand-Up Netflix februarie 2024

• Taylor Tomlinson: Să le ai pe toate: 13/02

• Mike Epps: Gata de vânzare: 20/02

Filme copii Netflix februarie 2024

• Saga Despicable Me: 01/02

• The Minions: 01/02

• Noaptea lui Orion: 02/02

• Dee și compania în țara lui Oz: 05/02

• Luz: Les lueurs du cœur: 07/02