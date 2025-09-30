Platforma Netflix, dată în judecată de o puternică echipă de fotbal

Netflix are peste 301 milioane de utilizatori la nivel global FOTO Pexels

Clubul Valencia a decis să dea în judecată Netflix, precum şi compania de producţie braziliană Conspiraçao Films, potrivit ziarului Marca.

La 15 mai, platforma americană a lansat un documentar despre atacantul Real Madrid, Vinicius Junior, intitulat „Baila, Vini”. Filmul prezintă cariera brazilianului de la debutul său la Flamengo.

În special, apar scene la stadionul Mestalla din Valencia, în care suporterii locali scandau, potrivit documentarului, „maimuţă, maimuţă” către Vinicius, în loc de „idiot, imbecil”. O secvenţă care nu a fost pe placul clubului, care acuză platforma de streaming că a manipulat imaginile stadionului său şi, astfel, i-a pătat imaginea.

Într-un mesaj publicat pe reţeaua socială X, clubul a cerut public, la câteva zile după lansarea filmului, anularea sau rectificarea acestuia: „În faţa nedreptăţii şi minciunilor faţă de suporterii Valencia CF, clubul solicită în scris o rectificare imediată din partea producătorilor documentarului, pentru faptele petrecute la Mestalla care nu corespund realităţii. Adevărul şi respectul faţă de suporterii noştri trebuie să prevaleze. Valencia CF îşi rezervă dreptul de a întreprinde orice acţiune în justiţie.”

În faţa lipsei de reacţie, clubul spaniol a sesizat tribunalul din Valencia. Acesta a fost susţinut şi de sindicatul majoritar al Poliţiei Naţionale Spaniole, care şi-a exprimat „respingerea fermă a insinuărilor rasiste conţinute în documentarul Netflix difuzat recent despre jucătorul Real Madrid Vinicius Junior, care pune la îndoială profesionalismul şi neutralitatea agenţilor Poliţiei Naţionale”.

Ads