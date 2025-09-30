Platforma Netflix, dată în judecată de o puternică echipă de fotbal

Autor: Teodor Serban
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 13:37
250 citiri
Platforma Netflix, dată în judecată de o puternică echipă de fotbal
Netflix are peste 301 milioane de utilizatori la nivel global FOTO Pexels

Clubul Valencia a decis să dea în judecată Netflix, precum şi compania de producţie braziliană Conspiraçao Films, potrivit ziarului Marca.

La 15 mai, platforma americană a lansat un documentar despre atacantul Real Madrid, Vinicius Junior, intitulat „Baila, Vini”. Filmul prezintă cariera brazilianului de la debutul său la Flamengo.

În special, apar scene la stadionul Mestalla din Valencia, în care suporterii locali scandau, potrivit documentarului, „maimuţă, maimuţă” către Vinicius, în loc de „idiot, imbecil”. O secvenţă care nu a fost pe placul clubului, care acuză platforma de streaming că a manipulat imaginile stadionului său şi, astfel, i-a pătat imaginea.

Într-un mesaj publicat pe reţeaua socială X, clubul a cerut public, la câteva zile după lansarea filmului, anularea sau rectificarea acestuia: „În faţa nedreptăţii şi minciunilor faţă de suporterii Valencia CF, clubul solicită în scris o rectificare imediată din partea producătorilor documentarului, pentru faptele petrecute la Mestalla care nu corespund realităţii. Adevărul şi respectul faţă de suporterii noştri trebuie să prevaleze. Valencia CF îşi rezervă dreptul de a întreprinde orice acţiune în justiţie.”

În faţa lipsei de reacţie, clubul spaniol a sesizat tribunalul din Valencia. Acesta a fost susţinut şi de sindicatul majoritar al Poliţiei Naţionale Spaniole, care şi-a exprimat „respingerea fermă a insinuărilor rasiste conţinute în documentarul Netflix difuzat recent despre jucătorul Real Madrid Vinicius Junior, care pune la îndoială profesionalismul şi neutralitatea agenţilor Poliţiei Naţionale”.

Ce decizie au luat judecătorii în procesul în care Călin Georgescu este judecat pentru propagandă legionară
Ce decizie au luat judecătorii în procesul în care Călin Georgescu este judecat pentru propagandă legionară
Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au amânat marți, 30 septembrie, pentru a doua oară, judecarea dosarului în care fostul candidat prezidențial Călin Georgescu este acuzat de propagandă...
Echipa lui Dan Șucu, spulberată. Ce-a făcut căpitanul naționalei României
Echipa lui Dan Șucu, spulberată. Ce-a făcut căpitanul naționalei României
Echipa italiană Lazio Roma a învins luni seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Genoa, patronată de românul Dan Șucu, în etapa a cincea din Serie A. Lazio a controlat meciul şi Matteo...
#Netflix, #judecata, #valencia, #echipa , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Paula Badosa a abandonat pentru a 37-a oara in cariera sa si a facut anuntul
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
O noua "lovitura" pentru Romania, dupa ce Ana Maria Barbosu a decis sa plece in SUA

Ep. 137 - Noi fragmente de dronă gasite la

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Platforma Netflix, dată în judecată de o puternică echipă de fotbal
  2. Cristi Chivu, în conferința de presă: ”Dar ce e asta? Mi-au dat lacrimile!” VIDEO
  3. Eșec neașteptat pentru Bernadette Szocs la turneul din China
  4. FCSB - Young Boys, în Europa League. Anunțul făcut de UEFA
  5. Antrenorul lui CFR Cluj, după derby-ul orașului: ”Este halucinantă”
  6. O nouă tragedie în fotbal. Tânărul portar a murit după o lovitură primită în timpul meciului
  7. Revine Liga Campionilor. Deplasare de 7.000 de kilometri pentru Real Madrid
  8. Echipa lui Dan Șucu, spulberată. Ce-a făcut căpitanul naționalei României
  9. Spectacol total în derby-ul Clujului din Superliga. Continuă coșmarul pentru CFR
  10. Un jucător de bază de la Inter, despre Cristi Chivu: ”O luăm de la capăt cu un antrenor nou”