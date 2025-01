Revoluția filmelor pe Netflix. Ce seriale și jocuri vedem pe rețeaua de streaming în 2025

Netflix și-a îmbogățit portofoliul cu mai multe filme, seriale și jocuri în 2025, așa că abonații rețelei de streaming au cum să-și petreacă timpul de relaxare.

„Indiferent de lucrurile pe care le aştepţi cu nerăbdare în acest an, cu certitudine te vom lua prin surprindere cu producţiile care urmează să apară pe Netflix”, a declarat Bela Bajaria, directoarea de conţinut de la Netflix, în cadrul prezentării anuale a filmelor, serialelor şi jocurilor care vor apărea în 2025.

Evenimentul a avut loc la Egyptian Theatre din Los Angeles şi i-a avut ca invitaţi speciali pe superstarurile WWE CM Punk şi Rhea Ripley, Guillermo del Toro, Ben Affleck, John Mulaney, Tina Fey şi fraţii Duffer. Prezentarea a fost difuzată simultan în direct în 12 ţări în care au avut loc şi evenimente locale.

„Cu peste 700 de milioane de oameni care ne urmăresc, nu putem să ne prezentăm în faţa lor doar cu o singură idee. Trebuie să venim cu cele mai bune variante ale unei întregi palete de idei”, a spus Bajaria, „de la seriale TV şi filme la jocuri”. Împărtăşind cele mai importante aspecte ale viitorului portofoliu, ea a prezis că 2025 ar putea fi cel mai de succes an al Netflix.

Printre alte titluri, portofoliul va include:

Filme noi, precum „Frankenstein” al cineastului Guillermo del Toro, premiat cu Oscar, un proiect care s-a aflat pe lista de dorinţe a acestuia timp de 50 de ani.

„De-a lungul deceniilor, personajul a fuzionat cu sufletul meu, proiectul transformându-se cumva într-o autobiografie. Nu poate fi mai personal de atât”, a spus Guillermo del Toro într-un mesaj video prezentat la eveniment.

Un alt film din portofoliu este RIP, un thriller poliţist cu Ben Affleck şi Matt Damon în rolurile principale. Affleck a numit filmul „o plimbare cu adevărat distractivă, captivantă, care te face să-ţi pui întrebări”.

Comedii noi, care au ca punct de plecare succesul unor seriale precum „Nimeni nu vrea asta” şi „Un om în interior”, cărora li se vor adăuga, printre altele, serialul semnat de Tina Fey, „Patru anotimpuri”, o adaptare a filmului din 1981 cu un scenariu scris de Alan Alda. Fey a spus că au putut „să adune o distribuţie de actori de comedie îndrăgiţi care ar putea crea aceeaşi atmosferă caldă şi umană ca originalul”.

Producţii fără scenariu (unscripted) noi, care merg dincolo de ceea ce oferă portofoliul actual al Netflix de emisiuni matrimoniale şi sportive cu acces în culise. Lista de producţii fără scenariu (unscripted) va include emisiuni concurs, precum „Formaţie pe nevăzute” şi de tip experiment social, precum „Secret de un milion de dolari”.

Bajaria a mai anunţat că, în viitor, abonaţii vor putea vota în direct, chiar de pe ecranul lor, ceea ce va deschide noi oportunităţi.

Evenimente live noi se vor adăuga celor deja anunţate, precum WWE, premiile anuale Screen Actors Guild şi meciurile NFL în ziua de Crăciun.

Bajaria a anunţat că TUDUM, evenimentul Netflix global pentru fani, va fi transmis în direct din Los Angeles în 31 mai şi că „Toată lumea e live”, cu John Mulaney, un nou show săptămânal de noapte unic, va avea premiera live în 12 martie.

„Vom fi live la nivel global fără întârziere. Nu vom fi niciodată sursa ta de ştiri. Vom fi mereu nesăbuiţi”, a spus Mulaney.

Noi seriale şi filme de prestigiu, printre care „Sirene”, semnat de Molly Smith Meltzer, creatoarea serialului „Menajera”, „Death by Lightning”, de la David Benioff şi D.B. Weiss, „Zero Day”, cu Robert De Niro în rol principal, „Black Rabbit”, cu Jason Bateman şi Jude Law în rolurile principale, cât şi în cele de producători executivi şi „The Beast in Me”, cu Claire Danes şi Matthew Rhys.

Bajaria a subliniat că serialele şi filmele de prestigiu au fost întotdeauna fundamentale pentru activitatea Netflix, iar anul trecut producţiile platformei au avut mai multe nominalizări la Emmy şi la Globurile de Aur decât orice altă reţea.

Sezonul final „Squid Game”, din 27 iunie

De asemenea, în 2025 vor reveni pe ecrane multe seriale preferate de public, inclusiv cele mai de succes seriale ale noastre - „Stranger Things”, „Wednesday” şi „Squid Game”. Bajaria a dezvăluit că producţia la „Wednesday” tocmai s-a încheiat şi că lansarea noului sezon va avea loc în cursul acestui an. Ea a mai anunţat şi că sezonul final al serialului „Squid Game” va fi lansat în 27 iunie.

Atunci când vine vorba despre ultimul sezon din „Stranger Things”, co-creatorul Ross Duffer a spus: „Acesta este cel mai mare şi mai ambiţios sezon al nostru de până acum”. Fratele său, Matt, a adăugat: „În acelaşi timp, credem că este cea mai personală poveste a noastră. A fost super intens şi emoţionant să filmăm - atât pentru noi, cât şi pentru actorii noştri”.

Fraţii Duffer au vorbit şi despre două noi seriale pe care le produc: „The Boroughs” şi „Something Very Bad is Going to Happen”.

„Rămânem alături de Netflix, care a fost casa noastră în ultimii 10 ani”, a spus Ross. „Nu am putea cere parteneri mai buni. Dacă vrei să spui poveşti originale, aşa cum facem noi, acesta este cu adevărat locul potrivit”.

În cele din urmă, jocurile oferă fanilor o modalitate de a pătrunde şi mai adânc în universurile lor preferate.

Cu „Squid Game: Unleashed” pe cale să devină cel mai descărcat joc Netflix din toate timpurile, abonaţii se pot aştepta în 2025 la şi mai multe jocuri bazate pe serialele pe care le iubesc, de la „Ginny şi Georgia” şi „Dulcile magnolii” la „Dragoste pe nevăzute” şi „Iadul celor singuri”.

Bajaria a anunţat, de asemenea, că Netflix va fi gazda exclusivă a emblematicelor jocuri video pe mobil WWE 2K în cursul acestui an.

La finalul prezentării de o oră, Bajaria a transmis publicului un mesaj simplu: „Nu ne pricepem doar la un singur lucru. Suntem cei mai buni în materie de filme, emisiuni TV, documentare, stand-up, animaţii şi evenimente live, totul în 50 de limbi.

Nu ne este teamă să pariem puternic pe voci convingătoare şi idei noi, fie că este vorba de o răsturnare de situaţie într-un scenariu, o poveste originală sau un mare eveniment live.

Despre asta este vorba la Netflix. Alegeri îndrăzneţe. Creativitate. Surprize. Fani. Divertisment pentru întreaga lume. Asta îi face pe abonaţii Netflix să revină săptămână după săptămână, lună după lună, an după an. Şi asta vom face şi în 2025”.

Noi titluri:

-mTyler Perry’s Madea’s Destination Wedding (film) şi Tyler Perry’s She The People (serial)

- Eddie (film documentar)

- Elita forţelor aeriene americane: Thunderbirds (film documentar)

- American Manhunt: Osama Bin Laden (serial documentar)

- Chaos: Crimele Manson (film documentar) - pe Netflix din 7 martie

- Fete dispărute: Ucigaşul în serie din Long Island (serial documentar)

- Katrina: Come Hell and High Water (serial documentar) - pe Netflix din luna august a acestui an

- Pangolin: Calea lui Kulu (film documentar) - pe Netflix din 21 aprilie

Titan (film documentar)

Jocuri:

Jocurile emblematice WWE 2K în versiunea mobilă devin disponibile în exclusivitate pentru abonaţii Netflix începând cu toamna anului 2025

Netflix Stories transformă în jocuri video seriale de succes, precum „Ginny şi Georgia”, „Dulci Magnolii”, „Dragoste pe nevăzute” şi un nou sezon al „Outer Banks”

Filme anterior neintitulate:

-Jay Kelly (film) - Anterior cunoscut ca „Untitled Noah Baumbach”

-A House of Dynamite (film) - Anterior cunoscut ca Untitled Kathryn Bigelow

Resurse suplimentare în premieră:

-Devil May Cry (serial animat) - pe Netflix din 3 aprilie

-Beauty In Black (serial)

-Patru anotimpuri (serial)

-În visele tale (film)

-R&B (film)

-Squid Game sezonul 3 (serial) - pe Netflix din 27 iunie

-Stranger Things 5 (serial)

-Straw (film)

-Wednesday (serial)

-Zero Day (serial)

Anunţuri suplimentare privind data/ora:

Beauty in Black al lui Tyler Perry, sezonul 1, partea 2 (serial) - pe Netflix din 6 martie

Toată lumea e live, cu John Mulaney (serial live) - săptămânal pe Netflix din 12 martie

Temptation Island (serial fără scenariu) - pe Netflix din 12 martie

Adolescenţă coruptă (serial) - pe Netflix din 13 martie

Lumea formelor pline, sezonul 2 (serial) - pe Netflix din 27 martie

Nonnas (film) - 9 mai

Ginny şi Georgia, sezonul 3 (serial) - pe Netflix din 5 iunie

Vechea Gardă 2 (film) - pe Netflix din 2 iulie

Dezastru (film) - pe Netflix din primăvara lui 2025

Străzile groazei: Regina balului (film) - pe Netflix din vara lui 2025

A House of Dynamite (film) - pe Netflix din toamna lui 2025

A Merry Little Ex-Christmas (film) - pe Netflix din toamna lui 2025

Frankenstein (film) - pe Netflix din noiembrie 2025

Jay Kelly (film) - pe Netflix din toamna lui 2025

RIP (film ) - pe Netflix din toamna lui 2025

The Woman in Cabin 10

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery (film) - pe Netflix din toamna lui 2025

