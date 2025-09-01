Septembrie pe Netflix: Continuarea 'Wednesday 2' și noi serii 'Black Rabbit', 'House of Guinness' și 'Flavours of Romania'

Persoană care se pregătește să vadă un film FOTO Pixabay

Continuarea sezonului 2 din "Wednesday", seria "Black Rabbit", cu Jude Law şi Jason Bateman în rolurile fraţilor Friedken, al treilea capitol al seriei japoneze "Alice in Borderland", în care Usagi este răpită de un savant obsedat, dar şi sezonul 3 al documentarului realizat de Charlie Ottley "Flavours of Romania", sunt câteva dintre noutăţile anunţate în septembrie pe platforma Netflix.

În septembrie, vor putea fi văzute şi: "House of Guinness", o serie realizată de Steven Knight, creatorul "Peaky Blinders", care te va purta în seconul al XIX-lea, pe urmele celei mai faimoase şi longevive dinastii din Europa; seria "Billionaires' Bunker", o radiografie exuberantă şi surprinzătoare a miliardarilor care convieţuiesc într-o grotă de aur, semnată de creatorii celebrelor "La Casa de Papel" şi "Berlin"; filmul "French Lover", o comedie romantică pariziană cu Omar Sy şi Sara Giraudeau, în care povestea de iubire dintre o vedetă şi o ospătăriţă escaladează rapid.

În plus, luna aceasta vor fi pe platformă şi filmele "Good Will Hunting", "Amsterdam", "Conjuring 1 & 2", dar şi o bună parte dintre filmele "Fast & Furious" şi sezonul 3 din seria "Flavours of Romania" (din 24 septembrie).

Titlurile lunii

"Wednesday", sezonul 2, partea 2, din 3 septembrie

Când puterile ei paranormale slăbesc, Wednesday trebuie să lupte ca să le recapete sau consecinţele pot fi mortale pentru Enid şi alţii de la Nevermore. În acest sezon, Wednesday trebuie să se descurce cu familia, prietenii şi vechii adversari, având parte de un nou an haotic, sumbru şi ciudat. Înarmată cu spiritul ei ascuţit şi cu farmecul ei tăios, Wednesday este implicată într-un nou mister supranatural înfiorător.

Ads

Regizori: Tim Burton, Paco Cabezas şi Angela Robinson. În distribuţie: Jenna Ortega, Emma Myers, Steve Buscemi, Catherine Zeta Jones, Luis Guzman, Isaac Ordonex, Joy Sunday, Billie Piper, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Victor Dorobanţu, Evie Templeton, Owen Painter, Noah Taylor şi Hunter Doohan. Invitaţi speciali: Jamie McShane, Joanna Lumley, Joonas Suatamo, Fred Armisen, Christopher Lloyd, Thandiwe Newton, Heather Matarazzo, Frances O'Connor şi Haley Joel Osment.

"Black Rabbit", din 18 septembrie

Jake Friedken (Jude Law) este carismaticul proprietar al Black Rabbit, un restaurant şi lounge VIP pe cale să devină cel mai în vogă loc din oraş. Însă revenirea neaşteptată în afacere a fratelui său, Vince (Jason Bateman), aduce cu sine conflicte, traume din trecut şi pericole noi, care ameninţă să distrugă tot ce au construit împreună.

Plin de suspans şi cu personaje puternic creionate, serialul "Black Rabbit" arată cum o legătură indestructibilă între doi fraţi poate să le destrame lumea şi tot ce gravitează în jurul ei.

Ads

Regizori: Jason Bateman, Justin Kurzel, Laura Linney şi Ben Semanoff. În distribuţie: Jason Bateman, Jude Law, Abbey Lee, Dagmara Dominczyk, Odessa Young, Sope Dirisu, Troy Kotsur, Chris Coy, Cleopatra Coleman, Amaka Okafor, Robin de Jesus, Scott Vogel, Eli Kollman, Forrest Weber, Michael Cash, Amir Malaklou, Ben Baller, Andrew Barlow şi Stephanie Jae Park.

"Alice in Borderland", sezonul 3, din 25 septembrie

După ce Usagi este răpită şi lăsată inconştientă de un savant misterios obsedat de viaţa de după moarte, Arisu se întoarce în periculosul Borderland pentru a o salva. În echipă cu noi jucători, trebuie să participe la etapa „Joker", care n-a mai fost jucată până acum, într-o încercare disperată de a găsi o cale înapoi către lumea lor originală.

Regizor: Shinsuke Satô, b Bazat pe romanul grafic creat de Haro Aso, filmul îi are în distribuţie pe: Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya, Hayato Isomura, Ayaka Miyoshi, Katsuya Maiguma, Koji Ohkura, Risa Sudou, Hiroyuki Ikeuchi, Tina Tamashiro, Kotaro Daigo, Hyunri, Sakura Kiryu, Yugo Mikawa, Joey Iwanaga, Akana Ikeda şi Kento Kaku.

Ads

Seriale

"Countdown: Canelo vs. Crawford", din 4 septembrie

Urmăreşte antrenamentele şi vieţile lui Canelo Álvarez şi Terence Crawford, care se pregătesc pentru un duel de neratat: super-meciul de box la categoria mijlocie.

"Her Mother's Killer", sezonul 2, din 8 septembrie

Mejía este în închisoare, iar Analía şi Pablo privesc cu speranţă spre viitor. Dar un nou duşman implacabil ameninţă să distrugă tot ce au clădit împreună.

"Kiss or die", din 9 septembrie

Comedianţii concurează într-o dramă improvizată palpitantă, în care trebuie să reziste avansurilor unor colege irezistibil de seducătoare şi să ofere sărutul suprem.

"The Dead Girls", din 10 septembrie

Bazat pe romanul lui Jorge Ibargüengoitia, serialul spune povestea surorilor Baladro şi a imperiului de bordeluri creat de aceste nemiloase ucigaşe în Mexicul anilor '60.

"Love is blind: Brazil", sezonul 5, din 10 septembrie

Un nou grup de participanţi de peste 50 de ani pornesc în căutarea iubirii adevărate, hotărâţi să demonstreze că inima nu îmbătrâneşte niciodată.

Ads

"Diary of a Ditched Girl", din 11 septembrie

Aventuri, aplicaţii de dating şi bărbaţi haotici: relaţiile sunt grele pentru Amanda. Deşi a fost părăsită de jumătate dintre burlacii din Malmö, ea nu renunţă.

"Tyler Perry's Beauty in Black", sezonul 2, din 11 septembrie

În timp ce preia frâiele imperiului Bellarie, Kimmie intră într-o teribilă luptă pentru putere cu familia, în care trădarea, lăcomia şi pericolul pândesc la tot pasul.

"You and everything else", din 12 septembrie

Două prietene din adolescenţă, pe care le leagă bunătatea, dar şi tensiunile, se înstrăinează. După un timp una e pe moarte, iar celeilalte i se cere să-i fie aproape.

"Maledictions", din 12 septembrie

Într-un moment decisiv pentru cariera sa, unui guvernator îi dispare copilul. Prins între ambiţie şi secrete, trebuie să aleagă: politica sau siguranţa fiicei lui?

"1670", sezonul 2, din 17 septembrie

Când o moarte subită deschide noi posibilităţi, Jan Paweł şi familia sa rătăcită provoacă haos pentru a dovedi că au ceea ce trebuie pentru a ajunge în frunte.

Ads

"Next Gen Chef", din 17 septembrie

21 de chefi aspiranţi luptă pentru titlul de „as al generaţiei" şi premiul de 500.000 de dolari într-un concurs acerb disputat la Institutul Culinar American.

"Platonic: Blue Moon Hotel", din 18 septembrie

Un necunoscut suav cu intenţii ascunse ocupă o cameră, iar haosul şi o iubire perversă pun stăpânire pe cele două surori trăsnite care lucrează la hotelul „Lună Albastră".

"Billionaires' Bunker", din 19 septembrie

Pe fondul unui conflict global fără precedent, nişte miliardari se adăpostesc într-un buncăr de lux, unde reizbucneşte o veche duşmănie între două familii.

"Haunted Hotel", din 19 septembrie

O mamă singură moşteneşte un hotel de la fratele ei decedat şi se mută împreună cu fantoma lui binevoitoare şi oaspeţi pretenţioşi, ce nu pleacă niciodată.

"The Guest", din 24 septembrie

Viaţa unui cuplu care încearcă să-şi salveze căsnicia după o aventură este cuprinsă de haos când o femeie misterioasă din trecutul soţiei apare la aceştia acasă.

Ads

"Wayward", din 25 septembrie

Un poliţist dintr-un orăşel bănuieşte că şcoala pentru adolescenţi cu probleme şi fondatoarea sa carismatică s-ar putea să nu fie ceea ce par.

"House of Guinness", din 25 septembrie

Conflictele mocnesc în familia Guinness în această dramă creată de Steven Knight (Peaky Blinders), cu Anthony Boyle şi Louis Partridge în rolurile principale.

Filme

"The Wrong Paris", din 12 septembrie

Dawn crede că s-a înscris la o emisiune matrimonială în Paris, Franţa, dar aterizează în Parisul din Texas. Ea face un plan de evadare, dar intervine atracţia pentru un cowboy burlac.

"Same Day with Someone", din 18 septembrie

Prinsă într-o buclă temporală, o tânără trebuie să caute printre ruinele vieţii sale cândva perfecte pentru a găsi cheia eliberării.

"She said maybe", din 19 septembrie

De la Hamburg la Istanbul: Mavi, o tânără crescută în Germania, descoperă că face parte dintr-o dinastie turcă bogată şi intră într-o lume care îi pune la încercare relaţia.

Ads

"French lover", din 26 septembrie

Un actor blazat întâlneşte o chelneriţă fără noroc în Paris şi aşa începe povestea lor de dragoste nesperată. Dar va supravieţui relaţia în lumina dură a reflectoarelor?

"Ruth & Boaz", din 26 septembrie

O cântăreaţă talentată părăseşte scena muzicală din Atlanta şi o ia de la zero într-un orăşel din Tennessee, unde găseşte iubirea şi un nou scop, dar nu scapă de trecut.

Documentare

"Love con revenge", din 5 septembrie

Victimele escrocheriilor sentimentale îşi vor viaţa înapoi cu ajutorul lui Cecilie Fjellhøy, vizată în Escrocul de pe Tinder, şi al detectivei private Brianne Joseph.

"Aka Charlie Sheen", din 10 septembrie

Charlie Sheen îşi spune povestea într-un documentar sincer, în două părţi, despre ascensiunea la Hollywood, declinul său intens mediatizat şi drumul spre redresare.

"Beauty and the Bester", din 12 septembrie

A fost faimoasa doctoriţă Nandipha implicată în evadarea din închisoare a lui Thabo Bester? Un documentar palpitant care explorează relaţia misterioasă dintre cei doi.

Ads