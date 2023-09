Serialul mult așteptat care intră pe Netflix în luna septembrie. Ce alte noutăți aduce platforma de streaming

Platforma de streaming Netflix prezintă în septembrie „Sex Education”: Sezonul 4, un nou şi ultim sezon ce se deschide cu Maeve în America, Moordale închis, şi cu Otis care trebuie să se integreze în liceul Cavendish, unde nu este singurul sexoterapeut; „El Conde”, o comedie neagră cu elemente horror care imaginează un univers paralel inspirat din istoria chiliană recentă; „The Wonderful Story of Henry Sugar”, adaptarea lui Wes Anderson a nuvelei omonime de Roald Dahl.

În plus, publicul va vedea: „Disenchantment”: Partea 5, unde Bean trebuie să-şi înfrângă mama şi să scape de o profeţie care prezice că va ucide pe cineva drag pentru a salva Dreamland; „Virgin River”: Sezonul 5, prezintă noi relaţii surprinzătoare, o despărţire şocantă, un proces dificil, un rămas-bun sfâşietor şi un incendiu care ameninţă oraşul; „Top Boy”: Sezonul 3, un sezon care aduce noi provocări, ameninţări şi consecinţe.

În plus, pe platformă intră filmele „Band of Brothers”, „Erin Brockovich”, „Fight Club”, „The Italian Job”, „The Pacific”, dar şi cel de-al doilea sezon din „Flavours of Romania”.

Titlurile lunii

„El Conde”, din 15 septembrie

„El Conde”, regizat de Pablo Larrain, este o comedie neagră cu elemente horror care imaginează un univers paralel inspirat din istoria chiliană recentă. În film, Augusto Pinochet, simbol al fascismului global, este creionat ca un vampir care trăieşte ascuns într-un conac părăsit din capătul sudic al continentului, ostoindu-şi setea de rău pentru a supravieţui. După două sute cincizeci de ani de viaţă, Pinochet a decis să nu se mai hrănească cu sânge şi să renunţe la privilegiul vieţii eterne. Nu mai poate suporta gândul că va rămâne în istorie ca un pungaş. În ciuda obârşiilor lui dezamăgitoare şi oportuniste, o relaţie neaşteptată îl inspiră către o viaţă plină de pasiune contrarevoluţionară vitală.

În distribuţie: Jaime Vadell, Alfredo Castro, Paula Luchsinger, Antonia Zegers, Amparo Noguera, Gloria Münchmeyer, Diego Muñoz, Marcial Tagle, Catalina Guerra.

„Sex Education”, sezonul 4, din 21 septembrie

Odată cu încheierea studiilor la liceul Moordale, Otis şi Eric au în faţă o nouă provocare: prima zi de şcoală la colegiul Cavendish Sixth Form. Otis este agitat în privinţa organizării noii sale clinici, în timp ce Eric se roagă să nu fie luaţi din nou drept fraieri. Dar colegiul Cavendish oferă un şoc cultural tuturor foştilor elevi ai liceului Moordale. Dacă până acum au crezut despre ei că sunt progresişti, la colegiu lucrurile ating un cu totul alt nivel. În fiecare zi se ţin cursuri de yoga în curte, peste tot este promovată sustenabilitatea şi există un grup de copii care sunt populari pentru că sunt... amabili?! Viv este total bulversată de abordarea non-competitivă, bazată pe puterea exemplului studenţilor, în timp ce Jackson încă se luptă să uite de Cal. Aimee încearcă ceva nou, şi anume cursuri avansate de artă, iar Adam încearcă să-şi dea seama dacă studiile la acest nivel sunt pentru el. În SUA, Maeve îşi trăieşte visul la prestigioasa universitate Wallace, sub îndrumarea autorului-cult Thomas Molloy. Otis tânjeşte după ea, în timp ce încearcă să se adapteze la noua situaţie, aceea de a nu mai fi singurul copil din familie sau singurul terapeut din campus...

Cu: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Aimee-Lou Wood, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Mimi Keene, George Robinson, Chinenye Ezeudu, Dua Saleh, Alistair Petrie, Samantha Spiro, Jim Howick, Rakhee Thakrar şi Daniel Ings, Dan Levy, Thaddea Graham, Lisa McGrillis, Marie Reuther, Jodie Turner Smith, Eshaan Akbar, Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James, Reda Elazouar, Bella Maclean şi Imani Yahshua.

„The Wonderful Story of Henry Sugar”, în curând

Adaptarea lui Wes Anderson a nuvelei „Minunata povestire a lui Henry Sugar”, de Roald Dahl.

Cu: Rupert Friend, Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Ben Kingsley, Dev Patel, Richard Ayoade

Seriale

„Disenchantment”: partea 5, din 1 septembrie

Pentru a salva Dreamland de mânia reginei Dagmar, Bean trebuie să-şi înfrângă mama şi să scape de o profeţie care prezice că va ucide pe cineva drag.

„6IXTYNIN9 The Series”, din 6 septembrie

După ce îşi pierde slujba, o femeie descoperă un pachet misterios în pragul uşii apartamentului, iar viaţa ei ia o întorsătură nefericită.

„Infamy”, din 6 septembrie

Prinsă între rădăcinile ei rome şi presiunea grupului de prieteni, o tânără de 17 ani speră să devină cântăreaţă de hip-hop în ciuda regulilor stricte impuse de ai săi.

„Dear Child”, din 7 septembrie

Evadarea unei femei misterioase dintr-o captivitate cumplită îndrumă anchetatorii către groaznicul adevăr din spatele unei dispariţii nerezolvate cu ani în urmă.

„Top Boy”, sezonul 3, din 7 septembrie

Sully preia controlul, forţându-l pe Dushane să încaseze banii, dar noul ordin aduce noi provocări, ameninţări şi consecinţe.

„Virgin River”: Sezonul 5, din 7 septembrie

Mel se acomodează cu un nou ritm al vieţii, Jack îşi dezvoltă afacerea, iar oraşul înfruntă noi ameninţări, căci în Virgin River secretele încep să iasă la iveală.

„A Time Called You”, din 8 septembrie

O femeie îndurerată călătoreşte ca prin magie în anul 1998, unde cunoaşte un bărbat care seamănă izbitor de mult cu răposatul ei iubit.

„Burning Body”, din 8 septembrie

După ce un poliţist este ucis şi incendiat, toată lumea priveşte către alţi doi agenţi: iubita lui şi amantul ei. Inspirat de evenimente reale.

„Glow Up”: sezonul 5, din 12 septembrie

O nouă serie de artişti de make-up aspiranţi îşi trasează, conturează şi uniformizează calea spre o carieră de succes în acest reality-show creativ şi plin de culoare.

„Surviving Summer”, sezonul 2, din 15 septembrie

Summer se antrenează cu prietenele ei pentru competiţia naţională de surf. O nouă rivală face valuri în apă şi printre băieţi.

„The Club”, sezonul 2, din 15 septembrie

În lipsa soţului, Raşel îşi creşte fiica la Club Istanbul cu ajutorul mamei ei, dar relaţia le este pusă la încercare de pierderi şi trădări.

„Hard Broken”, din 20 septembrie

O crimă îngrozitoare creează haos într-un grup de prieteni şi scoate la iveală iubirile secrete şi trădările din spatele vieţii lor aparent perfecte.

„Love is Blind”, sezonul 5, din 22 şi 29 septembrie

Sperând că marea iubire este de cealaltă parte a peretelui, un grup de bărbaţi şi femei în căutarea dragostei au parte de răsturnări de situaţie şi triunghiuri amoroase.

„Castlevania: Nocturne”, din 28 septembrie

Franţa, 1792. Un nou serial de animaţie în universul Castlevania de la realizatorii Kevin Kolde („Castlevania") şi Clive Bradley („Fantomele fiordului").

„Song of Bandits”, în curând

În Gando, ţinutul fărădelegii, bandiţi nemiloşi luptă cu îndârjire pentru a-şi apăra patria şi pe cei dragi, uneori chiar şi cu preţul vieţii.

Filme

„Happy Ending”, din 1 septembrie

După un an de relaţie fericită, propunerea Lunei de a include a treia persoană în viaţa lor sexuală răstoarnă cu totul apropierea dintre ea şi Mink.

„Freestyle”, din 13 septembrie

Un rapper cu un trecut de infractor este în ascensiune şi are nevoie de bani pentru înregistrări, aşa că pune la cale o vânzare de droguri care l-ar putea costa totul.

„Overhaul”, din 27 septembrie

Roger, un pilot de curse cu camioane, pierde totul, dar primeşte o ofertă tentantă şi periculoasă: să devină şoferul unei bande de hoţi.

„What If”, din 7 septembrie

Aflaţi în luna de miere, doi muzicieni proaspăt căsătoriţi sunt prinşi de furtună pe o insulă, având de înfruntat realităţi neplăcute, care le-ar putea distruge căsnicia.

„Love ar First Sight”, din 15 septembrie

Doi străini se apropie în timpului unui zbor spre Londra, dar soarta îi desparte. O reîntâlnire pare puţin probabilă, dar dragostea are căile ei de a sfida destinul.

„Nowhere”, din 29 septembrie

Plutind în derivă pe mare într-un container de transport, o femeie însărcinată încearcă să supravieţuiască după ce a fugit dintr-o ţară totalitaristă devastată.

Documentare

„Predators”, din 6 septembrie

Vezi viaţa prin ochii gheparzilor, urşilor polari şi ai altor vajnici vânători ai planetei, în lupta lor pentru supravieţuire.

„Spy Ops”, din 8 septembrie

Agenţi din diverse servicii de informaţii, de la MI6 la CIA, ne spun poveşti despre spionaj, campaniile din Războiul Rece şi lovituri de stat.

„Inside world's toughest prisons”, sezonul 7, din 15 septembrie

Jurnalistul şi fostul deţinut Raphael Rowe experimentează viaţa în închisorile din Finlanda, Cehia, Indonezia şi Insulele Solomon.

Titluri licenţiate

„13 Going 30”, „Double Jeopardy”, „Jack Reacher”, „The Book of Eli”, „The Holiday”, „The Italian Job”, „World Trade Center”, din 1 septembrie, „Erin Brockovich”, „Eurotrip”, „Fight Club”, „In Time”, „The Pacific”, „Talented Mr. Ripley”, din 15 septembrie, „Flavours of Romania”, sezonul 2, din 20 septembrie.

