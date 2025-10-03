Imagini incredibile cu un bariton care cântă în timp ce este operat pe creier. „Foarte mulți n-ar rezista psihic la o astfel de intervenție” VIDEO

Imagini incredibile dintr-o sală de operații, unde un pacient a cântat fragmente de operă în timp ce medicii îl operau pe creier. Intervenția deosebită a fost realizată de o echipă de neurochirurgi din Cluj-Napoca.

Pacientul, în vârstă de 29 de ani, este bariton la Filarmonica din Cluj și a fost operat pe creier pentru a i se înlătura o tumoră. Pentru a-i putea fi monitorizate unele funcții care ar fi putut fi afectate în timpul intervenției chirurgicale, pacientul a fost trezit în timpul operației, scrie Cluj 24.

„Am operat un tânăr de 29 de ani, care este cântăreț la filarmonică, în Cluj, un prieten foarte bun de-al meu; Ștefan e prietenul meu de peste 8 ani. L-am operat pentru o leziune, o formațiune tumorală frontală, pe partea stângă, care invada aria motorie și aria vorbirii. Practic, acea tumoră era în aceste zone extrem de importante”, povestește doctorul Iustinian Ioachim Simion.

Acesta susține că operația a fost deosebită față de majoritatea covârșitoare a intervențiilor de neurochirurgie, întrucât riscul de leziuni neurologice, sechele neurologice post-operatorii erau foarte mari.

Conform doctorului, printre riscurile operației erau acelea ca pacientul să rămână paralizat pe partea dreaptă, să nu miște mâna și piciorul drept sau să nu mai poată vorbi.

„Atunci, a trebuit să facem o operație mai complexă, o operație care se practică în neurochirurgie în cazuri bine selectate și în cazurile în care există o echipă completă care să facă treaba asta, adică neurochirurg, anestezist, neurofiziolog”, a spus neurochirurgul clujean.

Anesteziat și apoi trezit în timpul operației

Neurochirurgul Iustinian Ioachim Simion a explicat faptul că pacientul a fost adormit inițial și că apoi a fost trezit în timpul operației pe creier.

„Practic, am adormit pacientul, am deschis, am ajuns la locul unde era tumora și în momentul în care am ajuns acolo, l-am trezit, astfel încât, în permanență, cât timp am scos acea tumoră, pacientul să fie treaz și să-i verificăm în permanență funcțiile, adică cea motorie, mâna și piciorul drept și vorbirea. În timpul operației, el cânta, mișca mâna și piciorul drept”, a explicat medicul clujean.

„Pacientul a fost treaz, conștient: vorbești cu el, este conștient unde este, ce se întâmplă, îi verifici permanent funcțiile cognitive. Pacientul este pregătit foarte mult psihic preoperator, pentru că foarte mulți n-ar rezista psihic la o astfel de operație. Știa dinainte că va fi trezit, a fost pregătit 100%; am făcut ședințe de psihoterapie, discuții, pregătirea cazului cu pacientul, l-am pus pe masă să înțeleagă ce se va întâmpla. Adică, el știa că se va întâmpla treaba asta”, a adăugat acesta.

Potrivit dr. Iustinian Ioachim Simion, operația la care a fost supus tânărul bariton nu este una de rutină și în România se face doar în câteva centre.

„A fost un caz emoționant în primul rând, foarte emoționant pentru mine personal, pentru că Ștefan este prieten cu mine de peste 8 ani, cântă cu mine în corul Anastasios, pe care eu l-am fondat și-l dirijez și a fost o provocare uriașă pentru întreaga echipă. Cazul a decurs foarte bine, a mers totul foarte bine, Ștefan este acum fără deficite neurologice, nici de motricitate și nici de vorbire”, spune acesta.

Chirurgul a adăugat că este o operație care se face rar, din mai multe motive.

„În România se face în câteva centre. Nu se face din rutină, marea majoritate a cazurilor de neurochirurgie se fac cu pacientul în anestezie generală. Tipul acesta de operație este pretabil doar pentru cazurile în care avem leziuni în astfel de zone, în arii elocvente. E foarte important ca în astfel de situații să utilizăm astfel de operații și astfel de tehnici, pentru că în felul acesta avem o siguranță în plus, să nu lăsăm pacientul cu deficite post-operatorii. Din păcate, nu se face atât de mult cât ar trebui în România”, declară Simion.

Acesta susține că, pentru el, cazul a fost un caz extrem de emoționant.

”Cu o zi înainte, eu cu el am cântat împreună și a doua zi l-am operat”, a mai spus dr. Iustinian Simion, care este medic specialist neurochirurg la Spitalul Militar din Cluj-Napoca și la rețeaua medicală Anastasios Medical.

