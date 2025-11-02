Aplicație care ar putea inversa îmbătrânirea creierului. „Este prima dată când o intervenţie nemedicamentoasă reuşeşte acest lucru”

O aplicaţie de antrenament cerebral ar putea inversa un deceniu (zece ani) de declin cognitiv. Un program digital de antrenament cerebral a demonstrat potenţialul de a inversa efectele îmbătrânirii asupra unei regiuni-cheie a creierului, potrivit unui studiu realizat de neurologi de la Universitatea McGill din Canada.

Cercetarea, publicată în revista ştiinţifică JMIR Serious Games, a evaluat efectele aplicaţiei „BrainHQ”, dezvoltată de compania americană Posit Science Corporation, asupra funcţiilor cognitive ale adulţilor sănătoşi cu vârsta de peste 65 de ani.

Studiul a fost controlat, randomizat şi dublu-orb - considerat standardul de aur în cercetarea medicală - şi a implicat 82 de participanţi împărţiţi în două grupuri: unii au utilizat aplicaţia BrainHQ, alţii au jucat un joc video recreativ, câte 30 de minute pe zi, timp de zece săptămâni.

La finalul perioadei de testare, investigaţiile imagistice cerebrale au arătat că persoanele care au folosit BrainHQ au prezentat o creştere semnificativă a activităţii colinergice, un tip de semnalizare neuronală implicată în atenţie, control inhibitor şi memorie. Modificările au fost observate în cortexul cingular anterior, o regiune esenţială pentru concentrarea selectivă şi pentru gestionarea informaţiilor.

Creşterea activităţii colinergice a fost echivalentă, ca magnitudine, cu inversarea unei pierderi funcţionale tipice unui deceniu de îmbătrânire.

„Antrenamentul a restabilit sănătatea colinergică la niveluri similare cu cele ale unei persoane cu zece ani mai tânără. Este prima dată când o intervenţie, nemedicamentoasă, reuşeşte acest lucru la oameni”, a declarat dr. Étienne de Villers-Sidani, neurolog la Institutul Neurologic din Montreal (The Neuro) şi conferenţiar universitar în cadrul Departamentului de Neurologie şi Neurochirurgie al Universităţii McGill.

Pentru testare, participanţii au efectuat exerciţii de recunoaştere rapidă a imaginilor, care solicitau viteza de procesare vizuală - o componentă critică pentru atenţia susţinută.

Compania americană care a dezvoltat programul digital afirmă că aplicaţia este fundamentată pe dovezi ştiinţifice, fiind analizată în sute de articole evaluate de experţi, iar rezultatele sugerează că stimularea repetată a acestui tip de activitate neuronală poate avea efecte benefice asupra funcţiilor cognitive.

Totuşi, cercetătorii subliniază că nu se ştie încă dacă aceste modificări se menţin pe termen lung sau dacă se traduc în îmbunătăţiri clare ale memoriei şi atenţiei în viaţa de zi cu zi.

Deşi studiul este de dimensiuni reduse şi implică un potenţial conflict de interese, fiind finanţat de compania producătoare, el se remarcă prin designul riguros şi prin utilizarea unor metode avansate de imagistică cerebrală realizate la Institutul Neurologic din Montreal. Toate datele au fost colectate şi analizate sub coordonarea Universităţii McGill. Cercetarea a fost susţinută de Institutul Naţional pentru Îmbătrânire din cadrul Institutelor Naţionale de Sănătate (NIH) din Statele Unite.

Sistemul colinergic joacă un rol central în comunicarea dintre regiuni-cheie ale creierului, inclusiv hipocampul - responsabil de memorie şi învăţare. În teorie, întărirea acestui sistem ar putea contribui la combaterea problemelor cognitive asociate vârstei, precum uitarea sau scăderea capacităţii de concentrare.

„Identificarea şi implementarea unor strategii eficiente pentru menţinerea sănătăţii cerebrale pot reduce costurile medicale, pot sprijini participarea activă în societate şi pot îmbunătăţi calitatea vieţii”, au concluzionat autorii studiului.

Rezultatele oferă o perspectivă promiţătoare asupra modului în care exerciţiile cognitive pe calculator pot sprijini sănătatea creierului şi pun bazele unor cercetări viitoare mai ample, menite să confirme dacă aceste efecte pot fi generalizate şi menţinute în timp.

