Ce se întâmplă în creierul tău atunci când îți schimbi părerea, potrivit neuroștiinței

După ce concurentul alege, să zicem, opțiunea B, prezentatorul dezvăluie una dintre celelalte opțiuni (de exemplu C) care nu conține premiul. În pasul final, concurentul este întrebat dacă dorește să își schimbe decizia și să aleagă varianta rămasă, A, sau să rămână la alegerea inițială, B.

Această celebră problemă, numită „problema Monty Hall” după prezentatorul unui concurs TV american, i-a fascinat pe matematicieni timp de decenii. Dar ea ne poate spune și ceva important despre cum funcționează mintea și creierul uman.

De ce unii oameni aleg să își schimbe părerea, în timp ce alții rămân la prima alegere? Ce ai face tu – și ce ar putea dezvălui alegerea ta despre propria minte?

Când și de ce ne schimbăm părerea

Cercetările despre „schimbarea deciziei” folosesc conceptul de metacogniție pentru a explica când și cum are loc acest proces. Pe scurt, metacogniția se referă la procesele psihologice și biologice care ne oferă informații despre cât de bine ne descurcăm într-o sarcină.

Într-un sens, metacogniția este acea voce interioară care ne spune dacă suntem pe drumul cel bun sau dacă ar trebui să încercăm mai mult.

În mod intuitiv, schimbarea unei decizii poate fi declanșată de lipsa de încredere în alegerea inițială. Totuși, când au fost analizate studiile despre schimbările de decizie în contexte variate, s-a descoperit că oamenii își schimbă părerea mult mai rar decât ne-am aștepta — deși adesea se simt nesiguri în privința propriilor alegeri.

Pe de altă parte, atunci când oamenii își schimbă într-adevăr părerea, acest lucru duce, de obicei, la rezultate mai bune. Capacitatea de a evalua corect dacă și când să îți schimbi părerea se numește sensibilitate metacognitivă.

Cercetările au arătat că oamenii iau adesea decizii mai bune privind schimbarea opiniilor atunci când sunt puși sub presiune de timp.

A înțelege mai bine cum și de ce ne schimbăm părerea ar putea duce, pe viitor, la modalități de antrenare a minții pentru a lua decizii mai bune.

Creierul arată dinainte când ne vom schimba părerea

O altă întrebare interesantă este când aleg oamenii să își schimbe părerea. Răspunsul pare evident — putem face asta doar după ce am luat prima decizie.

Pentru a explora mai adânc acest proces, s-a măsurat activitatea cerebrală a participanților înainte ca aceștia să facă prima alegere, într-un experiment de laborator care implica răspunsuri la întrebări despre imagini în mișcare afișate pe ecran.

S-a reușit să se prezică schimbarea deciziei cu câteva secunde înainte ca aceasta să aibă loc.

Aceste descoperiri sugerează că activitatea creierului care anticipează schimbarea deciziei ar putea fi folosită pentru a îmbunătăți calitatea alegerilor inițiale, fără să mai fie nevoie de o schimbare ulterioară.

Un antrenament bazat pe această activitate cerebrală ar putea ajuta profesioniștii din domenii sensibile — precum sănătatea sau apărarea — să ia decizii mai bune și mai rapide.

De ce nu ne schimbăm părerea mai des?

Cercetările despre metacogniție au oferit dovezi solide că schimbarea deciziei duce adesea la rezultate mai bune. Atunci, de ce oamenii ezită să o facă?

Există cel puțin două motive.

Primul: schimbarea deciziei presupune, de obicei, efort cognitiv suplimentar pentru a analiza calitatea alegerii inițiale. Nu fiecare decizie merită un astfel de efort, iar în viața de zi cu zi, majoritatea alegerilor sunt „suficient de bune”, chiar dacă nu perfecte.

De exemplu, alegerea greșită a unui brand de suc cu aromă de portocale probabil nu ne va afecta semnificativ bunăstarea. De fapt, cercetările în domeniul consumului arată că oamenii raportează un grad mai mare de satisfacție atunci când au mai puține opțiuni, fenomen numit „paradoxul alegerii”.

Asta sugerează că a avea mai multe opțiuni — și deci mai multe ocazii de a-ți schimba părerea — poate fi obositor mental.

Al doilea motiv este că schimbările frecvente de părere pot indica trăsături de personalitate percepute negativ. Relațiile interpersonale de calitate se bazează pe predictibilitate și încredere.

O persoană care își schimbă des decizia poate fi percepută ca instabilă sau inconsecventă, ceea ce poate dăuna relațiilor sociale — motiv pentru care oamenii tind să evite acest comportament.

Viitorul științei

Știința care studiază modul în care ne schimbăm părerea este un domeniu de cercetare aflat în plină expansiune. În viitor, cercetătorii ar putea identifica markeri specifici ai activității cerebrale care prezic schimbările corecte de decizie.

Dacă acești markeri se dovedesc fiabili, ar putea fi folosiți pentru a-i ajuta pe oameni să devină experți în momentul potrivit în care ar trebui să își schimbe părerea — pentru a obține rezultate profesionale și sociale mai bune.

Și, revenind la problema Monty Hall: dacă te vei afla vreodată în fața acestei alegeri într-un concurs TV, ar trebui neapărat să îți schimbi decizia. Din motive matematice, schimbarea alegerii inițiale îți dublează șansele de câștig, scrie psypost.org.

