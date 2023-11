Cel mai poluat oraș din lume, învăluit într-o ceață toxică. Oamenii se plâng de iritații la nivelul ochilor și gâtului

Capitala Indiei, New Delhi, era învăluită vineri într-un strat dens de ceaţă toxică, iar unele şcoli au fost închise după ce indexul pentru calitatea aerului (AQI) s-a deteriorat până la nivelul ''sever'', informează Reuters.

New Delhi se află din nou pe lista în real-time a celor mai poluate oraşe, alcătuită de compania elveţiană IQAir, care a estimat vineri AQI-ul capitalei indiene la 640, corespunzător categoriei ''periculos''. AQI-ul oraşului pakistanez Lahore este de 335.

Potrivit oficialilor regionali, o combinaţie sezonieră de temperaturi mai scăzute, absenţă a vântului şi incendieri ale miriştilor din statele învecinate a determinat o creştere accentuată a poluanţilor atmosferici.

New Delhi's government has shut primary schools and banned polluting vehicles to try to reduce smog.

Smog in the Indian capital is usually worst in the winter when cool air traps smoke from nearby crop burning.

