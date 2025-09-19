Un judecător respinge plângerea lui Trump contra ziarului „The New York Times”, lungă de 85 de pagini, pe motiv că ar conține "injurii și invective”. Ce poate face președintele SUA

Autor: Mihai Diac
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 21:54
Președintele Donald Trump - FOTO: Hepta

Un judecător federal a respins procesul de calomnie intentat de președintele Donald Trump împotriva ziarului „The New York Times”, afirmând că această plângere de 85 de pagini, redactată în termeni sarcastici, nu respectă regulile federale pentru astfel de demersuri civile, relatează CNN.

Echipa președintelui Trump a primit o lună pentru a depune din nou plângerea, iar un purtător de cuvânt al lui Trump a declarat că vor face acest lucru.

Judecătorul Steven D. Merryday de la Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul Central al Floridei a declarat vineri, 19 septembrie, că plângerea depusă de echipa lui Trump „încalcă în mod evident și de neiertat cerințele Regulii 8” din Regulile federale de procedură civilă.

O plângere trebuie să fie „o declarație scurtă, clară și directă a acuzațiilor de fapt”, a scris el, iar atacul lui Trump împotriva NY Times a fost „în mod decisiv necorespunzător și inadmisibil”.

Merryday a spus că echipa juridică a lui Trump poate depune din nou plângerea în următoarele patru săptămâni, dar trebuie să se limiteze la 40 de pagini sau mai puțin. O plângere nu trebuie să fie „un forum public pentru injurii și invective” sau „un megafon pentru relații publice”, a punctat judecătorul.

Când Trump a intentat procesul pentru defăimare la începutul acestei săptămâni, solicitând despăgubiri de 15 miliarde de dolari, numeroși experți juridici au declarat pentru CNN că procesul este nefondat, iar mai mulți au susținut că este mai degrabă o manevră de PR decât un caz serios.

În lunga plângere depusă de Trump, ziarul The New York Times a fost acuzat că este „portavocea virtuală” a Partidului Democrat. De asemenea, a numit ca pârâți editura Penguin Random House și patru reporteri ai NYT, inclusiv doi care au scris o carte scoasă de Penguin, intitulată „Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success” ("Ratatul norocos: cum a risipit Donald Trump averea tatălui său și a creat iluzia succesului").

Plângerea părea uneori un editorial pro-Trump, cu pagini întregi de laude la adresa președintelui și referiri repetate la procesele pe care le-a intentat împotriva altor instituții mass-media.

Echipa juridică a președintelui a indicat că va depune o plângere actualizată.

„Președintele Trump va continua să tragă la răspundere Fake News prin acest proces puternic împotriva New York Times, reporterilor săi și Penguin Random House, în conformitate cu instrucțiunile judecătorului privind logistica”, a declarat un purtător de cuvânt al echipei juridice a lui Trump.

Un purtător de cuvânt al New York Times a declarat că „salută hotărârea rapidă a judecătorului, care a recunoscut că plângerea este un document politic și nu o acțiune juridică serioasă”.

Joi, redactorul-șef al New York Times, Joe Kahn, a declarat la un eveniment Axios că Trump „greșește în privința faptelor” și „greșește în privința legii” în ceea ce privește procesul de defăimare. „Vom lupta și vom câștiga”, a spus Kahn.

