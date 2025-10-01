Un bloc de 17 etaje s-a prăbușit, în New York. Autoritățile au intervenit de urgență

O clădire înaltă din cartierul Bronx s-a prăbușit parțial, potrivit unui mesaj publicat pe X de serviciul de pompieri din New York, relatează CNN.

Clădirea are 17 etaje, iar departamentul de pompieri spune că incidentul, care s-a petrecut la ora locală 8:13 (15:13, ora României), este „o urgență majoră”.

Fațada de la un colț al clădirii de locuințe sociale este avariată, cu peretele parțial desprins, arată un videoclip filmat din elicopter.

Nu se știe deocamdată ce a cauzat prăbușirea parțială a clădirii de la adresa Alexander Avenue 207.

Autoritățile au declarat că deocamdată nu există informații despre eventuale victime, dar o misiune de căutare și salvare este în curs de desfășurare.

Echipele de căutare și salvare se află pe acoperișul clădirii de locuințe sociale și se cațără peste mormanele de cărămizi.

Complexul Mitchel, unde a avut loc incidentul, este unul dintre cele 2.400 de complexe de locuințe sociale din New York. Aceste locuințe sunt menite să deservească newyorkezii cu venituri mici și medii pe una dintre cele mai scumpe piețe imobiliare din lume.

Agenția care se ocupă de locuințele publice, New York City Housing Authority (NYCHA), a fost criticată de-a lungul anilor pentru incapacitatea sa de a menține clădirile sigure și curate. În 2018, aceasta s-a confruntat cu procese intentate de chiriași și procurori federali cu privire la condițiile din locuințe.

