Un semimaratonist de 32 de ani a murit aproape de linia de finiș, după o cursă în condiții neobișnuite de căldură și umiditate

David Reichman, care participa la semimaratonul Brooklyn, a murit sâmbătă, 21 mai, în timp ce termina cursa, pe fondul unei călduri înăbușitoare.

Reichman, care avea 32 de ani, s-a prăbușit pe promenada de pe Ocean Parkway pe Brighton Beach Avenue, lângă linia de sosire, după ce a suferit un stop cardiac, potrivit organizatorilor evenimentului New York Road Runners club și poliției New York, citați de New York Post.

Reichman a fost transportat de urgență la spitalul din Coney Island, unde a fost declarat decedat. Medicul legist urmează să stabilească cu exactitate cauza morții.

Cursa cu 22.000 de alergători – de la Muzeul Brooklyn prin Prospect Park până la promenada Coney Island – s-a desfășurat într-o zi neobișnuit de caldă și umedă. Temperatura de la ora 9 dimineața pe Coney Island era deja de 21 de grade, cu 83% umiditate.

Evenimentul a avut loc în persoană pentru prima dată de la începutul pandemiei. Moartea de sâmbătă a marcat primul deces în cursă din 2014, când un alergător de 31 de ani s-a prăbușit după ce a trecut linia de sosire.