Primarul New Yorkului, Eric Adams, renunță la cursa pentru realegerea sa. Acuzațiile care i-au pătat imaginea VIDEO
Primarul în exerciţiu al New York-ului, Eric Adams, a anunțat că abandonează cursa în vederea unei realegeri, duminică, cu mai puţin de o lună înaintea scrutinului, supravegheat îndeaproape de către preşedintele republican Donald Trump, relatează AFP.

”În pofida a tot ceea ce am reuşit noi, nu pot continua campania în vederea realegerii mele”, a declarat el într-o înregistrare video postată pe X Eric Adams, fragilizat de acuzaţii de corupţie.

El intenţiona să candideze ca independent.

În pofida faptului că a fost clasat, un dosar de corupţie şi de finanţare ilegală a campaniei - în care a pledat întotdeauna nevinovat - i-a pătat grav imaginea lui Eric Adams.

Un afroamerican provenind dintr-un mediu defavorizat, el a devenit primarul celui mai mare oraş din Statele Unite.

