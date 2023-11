Primarul din New York, acuzat de agresiune sexuală. Faptele s-ar fi petrecut în 1993, când era polițist

Primarul New Yorkului, Eric Adams, anchetat federal cu privire la corupţie, este acuzat de către o femeie de o agresiune sexuală, în 1993. El spune că nu-şi aminteşte să fi întâlnit această femeie.

Agenţi FBI i-au confiscat telefoanele şi aparatele electronice primarului New Yorkului în cadrul unei anchete federale cu privire la finanţarea campaniei electroale, anunţa la mijlocul lui noiembrie un avocat al acestuia.

Aceste confiscări au avut loc în cadrul unei anchete de corupţie, cu scopul de a stabili dacă Eric Adams a conspirat cu Guvernul turc şi cetăţeni turci în campania sa în alegerile de la Primăria New York, în 2021.

O femeie l-a acuzat joi cu privire la fapte din 1993.

În acest stat, faptele, care au avut loc cu peste 20 de ani în urmă, nu sunt prescrise, iar legislaţia le acordă reclamanţilor un an în plus să facă plângere.

Eric Adams lucra, la momentul presupusei agresiuni sexuale, ca poliţist, la New York.

Femeia care-l acuză de agresiune sexuală lucra, la acea vreme, la primărie.

Un purtător de cuvânt al primarului a declarat că acesta nu-şi aminteşte să se fi întâlnit vreodată cu femeia care-l acuză.

Eric Adams ”neagă categoric” faptele de care este acuzat, anunţă el.

The NYC Mayor Eric Adams comments on his alleged sexual assault case

" IT DID NOT HAPPEN "

🎥 by @morganfmckaypic.twitter.com/gHyD7vlTiG