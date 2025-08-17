Schimb de focuri mortal într-un club din New York. „Un act de violență tragic și fără sens”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 17 August 2025, ora 22:31
362 citiri
În jurul orei 3.30, patru bărbaţi au deschis focul după o altercaţie la Taste of the City Lounge FOTO X/ Nora Lis

Un schimb de focuri într-un club din Brooklyn, New York, duminică dimineaţă, s-a soldat cu trei morţi şi nouă răniţi, informează agenţia americană de presă AP.

În jurul orei 3.30, patru bărbaţi au deschis focul după o altercaţie la Taste of the City Lounge, situat în Crown Heights, un cartier din centrul oraşului Brooklyn, New York. Comisarul de poliţie Jessica Tisch a declarat că împuşcăturile par a fi legate de rivalităţile dintre bande.

Răniţii, cu vârste cuprinse între 19 şi 61 de ani, au fost spitalizaţi, dar viaţa lor nu este în pericol. Un bărbat în vârstă de 19 ani a murit la faţa locului, în timp ce alte două victime, în vârstă de 27 şi 35 de ani, au decedat la spital. Anchetatorii au găsit mai mult de 40 de cartuşe de calibru 9 mm şi 45, precum şi o armă abandonată pe o stradă din apropiere.

Primarul Eric Adams a anunţat că au fost mobilizate echipe specializate în gestionarea crizelor pentru a sprijini rudele victimelor şi pentru a preveni eventualele represalii. De asemenea, el a făcut apel la orice persoană care deţine informaţii să contacteze linia de urgenţă a NYPD. „Acesta este un act de violenţă tragic şi fără sens”, a declarat comisarul Tisch în cadrul unei conferinţe de presă.

Acesta este al doilea atac armat în masă la New York în câteva săptămâni, într-un an marcat de o scădere a violenţei armate. La 29 iulie, un bărbat a traversat un turn de birouri din Manhattan înarmat cu o armă, rănind o persoană şi ucigând alte patru. Printre victime s-a numărat şi un ofiţer de poliţie din New York.

Cele două împuşcături recente nu fac decât să întărească „motivul pentru care facem această muncă pentru a ţine armele departe de străzile noastre”, a declarat primarul Eric Adams. „Acesta este al doilea incident în câteva săptămâni şi nu ne dorim ca acest lucru să devină o practică obişnuită de violenţă în oraşul nostru”, a adăugat el.

