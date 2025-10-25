Tânărul socialist care vrea să fie primarul New Yorkului. E anti-Trump, musulman și fiul unor intelectuali indieni

Cel mai mare oraş din Statele Unite, New Yorkul începe sâmbătă să-şi aleagă noul primar, iar numele care putea ieşi din urne la 4 noiembrie este al lui Zohran Mamdani, în vârstă de 34 de ani, un ales local care provine din aripa stângă a Partidului Democrat, relatează AFP.

În acest weekend începe votul anticipat prin corespondenţă al tuturor newyorkezilor înscrişi pe listele elctorale şi care ale această cale în loc să de ducă la urne în ziua scrutinului.

După victoria sa surpriză în alegerile primare din iunie, Zohran Mamdani, care reprezintă cartierul popular Queens în Adunarea statului New York, este marele favorit.

Naturalizat american în 2018, acest fiu al unor intelectuali provenind din diaspora indiană - un musulman şi socialist revendicat - este un adversar aprig al lui Donald Trump, căruia-i denunţă politicile economică şi a migraţiei.

În acest megalopolis cu 8,5 milioane de locuitori, unul dintre cele mai scumpe din lume, el şi-a construit campania pe promisiunea unui oraş mai ”abordabil”, cu mai multe locuinţe cu chirie controlată, autobuze şi creşe gratuite.

Fostul guvernator al statului Andrew Cuomo, o figură a establishmentului democrat candidează împotriva acestuia ca independent, după ce a fost învins în alegerile primare de către tânătul său adversar.

Din partea republicanilor candidează Curtis Sliwa, în vârstă de 71 de ani.

Trei sondaje realizate în ocombrie arată că Zohran Mamdani este creditat cu 46-52% în intenţiile de vot, cu 11-13 puncte procentuale mi amult decât Andrew Cuomo.

Curtis Sliwa se află mult în urma lor, cu 11-15% din intenţiile de vot.

Joi, fostul guvernator a primit susţinerea primarului în exerciţiu, democratul Eric Adams, care a renunat să candideze la sfârşitul lui septembrie la vederea unor sondaje foarte puţin încurajatoare, după un mandat pătat de acuzaţii de corupţie.

O vreme adversari, cei doi îşi concentrază de-acum atacurile asupra celui pe care-l acuză de faptul că este ”anti-business”, ”un şarlatan care vinde vise” celor mai săraci şi care a devenit ”regele bobo (burghezi-boemi)”.

Reacția președintelui Trump

Zohran Mamdani este prezentat de asemenea ca un ”extremist”, o trimitere la declaraţii din trecut despre poliţia ”rasistă”, sau un reprezentant al unei ameninţări la adresa comunităţii evreieşti importante din oraş, din cauza militantismului său propalestinian şi poziţiei foarte dure cu privire la politica Israelului.

Îi va fi, oare, suficient fostului secretar al Locuinţei al lui Bill Clinton pentru ca să-l ajungă din urmă?

”Este posibil, dar extrem de puţin probabil ca Cuomo să-l prindă din urmă pe Mamdani”, tranşează un profesor de Ştiinţe Politice de la Universitatea Columbia, Lincoln Mitchell.

”El nu ţine pasul cu o mare parte a New Yorkului. Alarmismul său, tendinţa de a exagera problema criminalităţii şi personajul de dur pe care-l joacă aparţin altei epoci, iar mulţi alegători nu mai cred în aşa ceva”, estimează el.

Împotriva acestei figuri a sestablishmentului din ultimele decenii, tânărul ales din Queens, aerul său de ”milenial” şi marea sa uşurinţă pe reţelele de socislizare au reuşit să-i aducă o parte a tineretului care a abandonat politica.

Vineri, el a primit o susţinere cu greutate din partea lui Hakeem Jeffries, liderul minorităţii democrate în Camera Reprezentanţilor, un reprezentant al centrului în Partidul Democrat.

O retragere din cursă a republicanului Curtis Sliwa - pe care mulţi i-o cer - ar putea deschide un front împotriva lui Mamdani.

Însă candidatul cu beretă roşie - pe care o poartă aproape permanent - nici măcar nu vrea să audă aşa ceva.

În aceste circumstanţe, Donald Trump însuşi pare că s-a consolat cu o victorie a lui Zohran Mamdani, căruia-i promite deja să-i pună beţe-n roate.

”Mă uit la sondaje şi se pare că vom avea un comunist ca primar al New Yorkului (...). Dar iată vestea bună: el va trebi să treacă pe la Casa Albă. Totul trece pe la Casa Albă”, lansa el marţi.

Aceste declaraţii alimentează temeri cu privire la însăprire a autorităţilor federale împotriva oraşului, după o intervenţie spectaculoasă a Poliţiei Migraţiei (ICE) săptămâna aceasta în Manhattan.

