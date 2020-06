Justitia spaniola a dat dreptate FC Barcelona in litigiul cu Neymar. Jucatorul trebuie sa inapoieze 6,7 milioane de euro

Ziare.

Tribunalul a respins solicitarea lui Neymar de a primi 43,6 milioane de euro si a acceptat in mare parte apararea clubului catalan, hotarand ca jucatorul sa inapoieze gruparii din Spania 6,7 milioane de euro.FC Barcelona a precizat ca fotbalistul are dreptul sa faca apel.Neymar a jucat la FC Barcelona pana in 2017, cand a cerut activarea clauzei de reziliere a contractului sau, de 222 de milioane de euro, pentru a pleca la Paris Saint-Germain.